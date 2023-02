Prešov sa s EL rozlúčil prehrou na palubovke Kadetten 30:38

Európska liga - A-skupina, 10. kolo:



Kadetten Schaffhausen - Tatran Prešov 38:30 (20:15)



Najviac bodov Kadetten: Rikhardsson 13, Matzken 6, zostava a body Tatrana: Čupryna, Colodeti 2 - Rábek 7, L. Urban 5, Fenár 4, Davidovič 3, Carapkin 3, Mital 2, Ivanovič 2, Kravčák 1, Kimák Fejko 1, Garcia Lopez. Rozhodovali: Kull, Tint (obaja Est.), TH: 4/4 - 5/2, vylúčení: 7:3, 913 divákov.

ďalšie výsledky A-skupiny:



Veszprém KKFT - Benfica 26:35 (14:17)



Göppingen - Montpellier 27:25 (14:11)







konečná tabuľka A-skupiny:



1. Montpellier 10 8 0 2 330:295 16*



2. Göppingen 10 8 0 2 323:274 16*



3. Kadetten 10 7 0 3 319:299 14*



4. Benfica 10 4 0 6 297:289 8*







5. TATRAN PREŠOV 10 2 0 8 279:319 4



6. Veszprém KKFT 10 1 0 9 282:354 2







*-postup do šestnásťfinále

Schaffhausen 28. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom záverečnom 10. zápase základnej A-skupiny Európskej ligy na palubovke švajčiarskeho tímu Kadetten Schaffhausen 30:38. V šesťčlennej skupine obsadili 5. miesto a do ďalšej fázy nepostúpili. O šancu na postup definitívne prišli po minulotýždňovej domácej prehre s nemeckým tímom Frisch Auf Göppingen 26:28. V desiatich zápasoch vybojovali dve víťazstvá - na domácej palubovke zdolali maďarský Veszprém (22:20) a francúzsky Montpellier (35:27). Do play off postúpili víťaz skupiny Montpellier, Göppingen, Kadetten a Benfica.Prešovčania mali ideálny štart do zápasu, keď sa dostali do vedenia 3:0. Náskok si udržiavali do stavu 7:7 a následne prevzal taktovku domáci tím. Ten si v druhej polovici prvého polčasu vypracoval až šesťgólový náskok (19:13, 20:14).Tatran vstúpil do druhého dejstva s päťgólovým mankom, s ktorým napokon nedokázal nič spraviť. Domáci si udržiavali dostatočný náskok a postupne ho navýšili aj na deväť gólov. Slovenský majster sa napokon so súťažou rozlúčil prehrou rozdielom ôsmich gólov.