Prešov sa z krízy nezdvihol ani vo finále, Bokroš: Lídri nás neťahajú

Prešov 9. februára (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov vo finálovom zápase JOJ Slovenského pohára nezúročili domáce prostredie a výkonom nevystúpili z vlastného tieňa z nedávnych extraligových zápasov. Lídrovi druhej najvyššej súťaže Vlci Žilina podľahli hladko 1:6 a nezískali prvú trofej v krátkej histórii klubu.



Zverenci Ernesta Bokroša chceli využiť prítomnosť divákov v domácom prostredí, ktoré získali po tom, čo sa predstavitelia klubov dohodli na odohratí finálového zápasu na prešovskom štadióne. Na východ zamierila aj skupina fanúšikov hostí, no väčšina zo 787 divákov očakávala triumf domáceho extraligistu nad rozbehnutým favoritom SHL. Opak bol však pravdou a tímy vo vzájomnej konfrontácii nadviazali na výkony z líg. Rozbehnutí Žilinčania od úvodu udávali tón a ukázali efektivitu, Prešovčania zaostávali najmä vo využívaní presiloviek a realizácii gólových príležitostí. "Blahoželám Žilinčanom k víťazstvu, dnes boli jednoznačne lepší tím. Som sklamaný z toho, že nedokážeme dať v extralige, ale ani pohárovom finále, viac ako jeden gól. Mali sme sedem presiloviek, ale žiadnu sme nevyužili. Dnes to bola úplná frustrácia v podaní mojich hráčov," konštatoval Ernest Bokroš po prehre 1:6.



Prešovčanov mrzelo nielen neúspešné finále a vysoká prehra pred vlastným publikom, ale aj skutočnosť, že nenadviazali na nedeľné víťazstvo nad Novými Zámkami 3:2, ktorým ukončili sériu siedmich prehier. Prehru rozdielom triedy utrpeli napriek tomu, že súpera prestrieľali 41:27. "Aj my sme dnes chceli vyhrať. Keď sme dostali prvý gól, tak som na niektorých hráčoch videl, že znervózneli. To ešte nemuselo nič znamenať a bolo to len o nás, akú hru predvedieme. Trápime sa v koncovke a asi vyhlásime konkurz na strelca. Jednoducho nemáme hráčov, ktorí by dávali góly a je jedno, či je to v hre piatich proti piatim alebo v presilovke. K spokojnosti a lepším výsledkom nám chýbajú rozdieloví hráči, ktorí nám zabezpečia produktivitu. Dnes sa potvrdilo to, čo si myslím. V lige rozhodujú brankári a cudzinci, resp. rozdieloví hráči. A tí nás momentálne neťahajú. A Slováci ako napríklad Janko Sýkora sa tiež trápia. Jednoducho nemáme päťku, o ktorú by sme sa mohli oprieť a ktorá by ťahala tím. Je to dlhodobý problém a budeme mať čo robiť, aby sme záver sezóny ustáli," zdôraznil Bokroš.



Kormidelník Prešova reagoval na nepriaznivý vývoj zápasu, keď v 22. minúte po góle na 0:2 stiahol z bránky Romana Petríka. Zápas napokon nedochytal ani Nikita Bespalov, ktorí opustil bránku po 2. tretine za stavu 1:5. "Som tréner, ktorý vždy radšej niečo urobí. Skúšal som vymeniť brankárov, skúsil som hrať na tri päťky alebo na štyri. Dnes však nič nepomohlo. Žilina bola jednoznačne lepší tím," priznal Bokroš.



Kormidelník HC GROTTO sa po zápase nevyhováral na hráčske absencie, ktorých nebolo málo. Chýbali útočníci Marek Zagrapan a Tomáš Klíma a k Jánovi Ťavodovi sa pridal ďalší obranca David Růžička. K absencii defenzívnej dvojice sa prešovský kormidelník vyjadril stručne: "Zdravotný stav."



Po zápase prišiel do kabíny domáceho tímu majiteľ klubu Róbert Ľupták. Slová z jeho vyše 10-minútového príhovoru si hráči nechali pre seba. Útočník Albert Michnáč bol jediný, kto svojím gólom dvihol prešovskú vlajku. Jeho zásah na 1:2 v 2. tretine však nepriniesol zvrat, naopak, Žilinčania naň zareagovali ďalšími gólmi. "Myslel som si, že nás to nakopne a otočíme skóre. Potom však prišlo oslabenie a v ňom ďalší gól a potom ešte jeden. Bolo vidieť, že (Žilinčania) to chcú viac než my. Obrovský rozdiel bol v presilovkách, oni dali gól skoro z každej, my zo žiadnej. Musíme sa pozbierať a ísť ďalej," konštatoval český krídelník.



Jeho tím si počas zápasu vypočul aj piskot divákov. "Ani sa im nečudujem. Môžem však povedať, že fanúšikovia v Prešove sú skvelí. Stále nám fandia a to, že na nás dnes pískali, im nemám za zlé. Prehrali sme s tímom z nižšej súťaže. Fanúšikovia si to nezaslúžili," povedal Michnáč.