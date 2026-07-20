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Prešov si poistil služby Nátneho aj na ďalšiu sezónu
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska je súčasťou tímu od sezóny 2024/2025, v predchádzajúcom ročníku si odskočil na krátke hosťovanie do Martina.
Autor TASR
Prešov 20. júla (TASR) - Účastník hokejovej Tipsport ligy HC Prešov si poistil na ďalšiu sezónu služby 22-ročného slovenského obrancu Dávida Nátneho.
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska je súčasťou tímu od sezóny 2024/2025, v predchádzajúcom ročníku si odskočil na krátke hosťovanie do Martina. Nátny napokon odohral za Prešov 47 duelov, do štatistík si zapísal dva góly a tri asistencie. „Som veľmi rád, že sme sa s Prešovom dohodli na predĺžení zmluvy. Cítim sa tu už skoro ako doma, takže o to viac som rád, že k tomuto podpisu došlo. Bohužiaľ som sa počas letnej prípravy zranil a neviem, kedy zasiahnem do hry. Ale verím, že táto sezóna bude z tímového hľadiska lepšia ako tá minulá a na konci sezóny budeme mať dôvod na úsmev,“ uviedol Nátny pre oficiálnu klubovú webstránku.
Pre zranenie však nebude dispozícii tímu na začiatku novej sezóny. „Dávid je mladý a nadaný defenzívny obranca. Vo svojom veku sa ešte môže výrazne zlepšovať. Aj keď už má na konte pomerne dosť zápasov a skúseností, stále patrí k skupine mladých hráčov, ktorí sú pre nás predovšetkým investíciou do budúcnosti. Najprv sa však musí dať poriadne dokopy po zranení,“ vyjadril sa športový riaditeľ Prešova Vladimir Mihalik.
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska je súčasťou tímu od sezóny 2024/2025, v predchádzajúcom ročníku si odskočil na krátke hosťovanie do Martina. Nátny napokon odohral za Prešov 47 duelov, do štatistík si zapísal dva góly a tri asistencie. „Som veľmi rád, že sme sa s Prešovom dohodli na predĺžení zmluvy. Cítim sa tu už skoro ako doma, takže o to viac som rád, že k tomuto podpisu došlo. Bohužiaľ som sa počas letnej prípravy zranil a neviem, kedy zasiahnem do hry. Ale verím, že táto sezóna bude z tímového hľadiska lepšia ako tá minulá a na konci sezóny budeme mať dôvod na úsmev,“ uviedol Nátny pre oficiálnu klubovú webstránku.
Pre zranenie však nebude dispozícii tímu na začiatku novej sezóny. „Dávid je mladý a nadaný defenzívny obranca. Vo svojom veku sa ešte môže výrazne zlepšovať. Aj keď už má na konte pomerne dosť zápasov a skúseností, stále patrí k skupine mladých hráčov, ktorí sú pre nás predovšetkým investíciou do budúcnosti. Najprv sa však musí dať poriadne dokopy po zranení,“ vyjadril sa športový riaditeľ Prešova Vladimir Mihalik.