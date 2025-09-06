Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Prešov si v šlágri poradil s Považskou Bystricou 35:23

Na snímke zľava Erik Fenár (Prešov) a Dávid Urík (Považská Bystrica) počas zápasu 2. kola Niké handball extraligy Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica v Prešove 6. septembra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

V ďalšom dueli Nové Zámky zdolali Košice tesne 29:28.

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili aj vo svojom druhom stretnutí Niké Handball Extraligy. Obhajcovia majstrovského titulu si v sobotnom zápase 2. kola poradili v šlágri s Považskou Bystricou 35:23.

V ďalšom dueli Nové Zámky zdolali Košice tesne 29:28.

Niké Handball Extraliga - 2. kolo:

Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 35:23 (20:13)

Najviac gólov: Karlov 10/6, Urban 7, Dobrkovič a Ušal po 4 - Štefina a Péchy po 6, Ďurana 3. Rozhodovali: Daňo a Sabol, 7 m hody: 9/6 - 2/0, vylúčení: 2:5, 650 divákov.

HK Košice - MHC ŠTART Nové Zámky 28:29 (13:17)

Najviac gólov: Hruščák 9/2, Gagyi a Guzy po 5, Stavač 4/2 - Straňovský 8, Valent a Lukačin po 5, Dévai 4/1. Rozhodovali: Palovčák a Richvalský, 7 m hody: 5/4 - 2/1, vylúčení: 5:5, 158 divákov.
