Prešov si v šlágri poradil s Považskou Bystricou 35:23
V ďalšom dueli Nové Zámky zdolali Košice tesne 29:28.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili aj vo svojom druhom stretnutí Niké Handball Extraligy. Obhajcovia majstrovského titulu si v sobotnom zápase 2. kola poradili v šlágri s Považskou Bystricou 35:23.
Niké Handball Extraliga - 2. kolo:
Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 35:23 (20:13)
Najviac gólov: Karlov 10/6, Urban 7, Dobrkovič a Ušal po 4 - Štefina a Péchy po 6, Ďurana 3. Rozhodovali: Daňo a Sabol, 7 m hody: 9/6 - 2/0, vylúčení: 2:5, 650 divákov.
HK Košice - MHC ŠTART Nové Zámky 28:29 (13:17)
Najviac gólov: Hruščák 9/2, Gagyi a Guzy po 5, Stavač 4/2 - Straňovský 8, Valent a Lukačin po 5, Dévai 4/1. Rozhodovali: Palovčák a Richvalský, 7 m hody: 5/4 - 2/1, vylúčení: 5:5, 158 divákov.
