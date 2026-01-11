< sekcia Šport
Prešov skolil Liptákov v predĺžení, Žilina zdolala Trenčín
Víťazný gól dal Rihards Bukarts a Prešov bodoval po predchádzajúcich dvoch prehrách.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 11. januára (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš si v Tipsport lige pripísali piatu prehru za sebou. V nedeľnom dueli 38. kola neuspeli na ľade posledného tímu tabuľky HC Prešov, ktorému podľahli 2:3 po predĺžení. Víťazný gól dal Rihards Bukarts a Prešov bodoval po predchádzajúcich dvoch prehrách.
Už po 94 sekundách hry poslal domácich do vedenia Samuel Chalupa, v 8. minúte odpovedal na druhej strane Matúš Vojtech. Desať sekúnd pred koncom úvodnej periódy upravil Boris Brincko na 2:1 z pohľadu Prešova. Ďalší zásah prišiel až v závere, keď Michael Farren poslal zápas do predĺženia. Hosťom tak zabezpečil aspoň bod, ten extra však zariadil pre Prešovčanov v 64. minúte Bukarts.
HC Prešov – HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 po predĺžení (2:1, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 2. Chalupa (Hain, Chatrnúch), 20. Brincko (Ullman), 64. Bukarts (Indrašis) – 8. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 57. Farren (Lalík, Robertson). Rozhodcovia: Jobbágy, Čahoj – Stanzel, Tich, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0
Prešov: Vyletelka – Ullman, Brincko, MacDougall, Nátny, Hain, Chatrnúch – Bukarts, Indrašis, Valigura – Chalupa, Suja, Avcin – Frič, Bortňák, Jokeľ – Blaško, Bačo, Danielčák
L. Mikuláš: Houser (Sameliak) – Robertson, Lalík, Kadlubiak, Flood, Fekiač, Jendroľ, Podolinský, Kotvan – Vojtech, Tritt, Ibragimov – Farren, Uhrík, Sukeľ – Šandor, Vankúš, Záborský – Ferkodič, Kriška, Nespala.
Hokejisti klubu Vlci Žilina poskočili na druhú priečku tabuľky Tipsport ligy. V nedeľnom stretnutí 38. kola zdolali doma Duklu Trenčín 6:3 a na lídra súťaže Slovan Bratislava strácajú desať bodov. Pre Trenčín je to piata prehra v sérii, figurujú na desiatej pozícii.
Žilinčania mali bleskový úvod a už po necelých piatich minútach viedli o dva góly. V druhej časti však Dukla dokázala zmazať manko z 1:3 na 3:3, no Jakub Kolenič v presilovej hre v 36. minúte prinavrátil domácim náskok. V tretej tretine pridal dvakrát poistku obranca Gabriel Chicoine. Útočník domácich Brendan Ranford mal bilanciu 1+2.
Hokejisti Zvolena zdolali v dueli 38. kola Tipsport ligy Duklu Michalovce 3:2. Zvolenčania zvíťazili vo štvrtom dueli za sebou a vzdialili sa svojmu nedeľnému súperovi na rozdiel troch bodov. Zvolenu patrí ôsma priečka, Michalovčania sú na 10. mieste. Rozhodujúci gól vsietil Peter Zuzin.
Domáci si v dôležitom súboji dvoch mužstiev z dolnej časti tabuľky pomohli najmä presilovými hrami. Všetky tri góly totiž strelili práve počas početnej výhody. Na začiatku druhej tretiny prišli o vedenie, keď sa presadili Jacob Virtanen a Adam Stripai. Obranca Dukly Carter Berger však ešte v prostrednej časti hry pridal svoj druhý gól v zápase a v 42. minúte rozhodol opäť v presilovke Zuzin.
Vlci Žilina – HK Dukla Trenčín 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Góly: 4. Korczak (Koyš), 5. Galamboš (Dej, Vašaš), 22. Ranford (Dej), 36. Kolenič (Korczak, Ranford), 52. Chicoine (Ranford, Mucha), 60. Chicoine – 20. Bellerive (Varone, Baptiste), 23. Jakubec (Drgoň, Bellerive), 34. Krajčovič (Descheneau, Varone). Rozhodcovia: Výleta, Kocúr – Gegáň, Tvrdoň, vylúčení: 4:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 2045 divákov
Žilina: Rychlík – Miller, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Holenda, Diakov, Tkáč – Koyš, Korczak, Kolenič – Bartovič, Walega, Ranford – Dej, Galamboš, Vašaš – Beták, Juščák, Mucha
Trenčín: Valent – Hlaváč, Goljer, Laurenčík, Hatala, Krajčovič, Drgoň, Bečár – Lapšanský, Varone, Descheneau – Rezničák, Šiška, Baptiste – Stránský, Bellerive, Jakubec – Hudec, Krajč, Bezúch
Hokejisti Zvolena zdolali v dueli 38. kola Tipsport ligy Duklu Michalovce 3:2. Zvolenčania zvíťazili vo štvrtom dueli za sebou a vzdialili sa svojmu nedeľnému súperovi na rozdiel troch bodov. Zvolenu patrí ôsma priečka, Michalovčania sú na 10. mieste. Rozhodujúci gól vsietil Peter Zuzin.
Domáci si v dôležitom súboji dvoch mužstiev z dolnej časti tabuľky pomohli najmä presilovými hrami. Všetky tri góly totiž strelili práve počas početnej výhody. Na začiatku druhej tretiny prišli o vedenie, keď sa presadili Jacob Virtanen a Adam Stripai. Obranca Dukly Carter Berger však ešte v prostrednej časti hry pridal svoj druhý gól v zápase a v 42. minúte rozhodol opäť v presilovke Zuzin.
HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Góly: 9. Berger (Cassels), 34. Berger (Jääskeläinen, Cassels), 42. Zuzin (Macek, Fairbrother) - 25. Virtanen (Roy), 26. Stripai. Rozhodcovia: Snášel, Baluška - Kacej, Šramaty, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 1285 divákov
Zvolen: Mandolese - J. Valach, Brejčák, Fairbrother, Golian, Beňo, Berger, Suľovský, Kowalczyk - Hecl, Zuzin, Marcinek -Jääskeläinen, Cassels, Macek - V. Fekiač, Šramaty, Kudrna - Suľovský, T. Faith, Laferriere
Michalovce: Glosár – J. Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Stripai, Matta – J. Martel, Roy, Virtanen – Fominych, Kytnár, Spodniak – Svitana, Lichanec, Šmida – A. Varga, Bartánus, Hrabčák
