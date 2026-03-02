< sekcia Šport
Prešov ukončil spoluprácu s trénerom Cifraničom po vzájomnej dohode
Autor TASR
Prešov 2. marca (TASR) - Slovenský futbalový klub Tatran Prešov ukončil v pondelok spoluprácu s trénerom Vladimírom Cifraničom po vzájomnej dohode. Účastník najvyššej slovenskej súťaže Niké ligy to potvrdil prostredníctvom svojej oficiálnej facebookovej stránky.
Päťdesiatjedenročný kormidelník skončil na lavičke nováčika Niké ligy, ktorého viedol od septembra minulého roka po sérii nevydarených zápasov a páde tímu na barážovú pozíciu. Prešovčania obsadili v základnej časti predposledné 11. miesto a čaká ich boj o udržanie sa. Tatran na jar nebodoval naplno v žiadnom zo štyroch stretnutí. Na konte má bod za remízu s Komárnom (1:1) a prehry v Ružomberku (0:1), s Košicami (1:4) a v Podbrezovej (1:4).
Podľa vedenia Tatrana v zimnej prestávke prestali fungovať niektoré veci a klub usúdil, že mužstvo potrebuje nový impulz. Prešov čaká v sobotu dôležitý duel v boji o záchranu na pôde poslednej Skalice.
