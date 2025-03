Prešov uspel proti Leviciam, Žiar dokonal obrat s P. Bystricou

štvrťfinále play off Tipos SHL - prvé zápasy /na 4 víťazstvá/:



HC Prešov - HK TAM Levice 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)



Góly: 17. Semaňák (Hrabčák, Cibák), 19. Leščenko (Paločko, Glazkov), 23. Hrabčák (Leščenko), 33. Pulščák (Horvát, Cibák), 40. Haščák (Cibák, Jokeľ), 57. Hrabčák (Glazkov, Paločko) - 47. Korím (Bačo, Šutý). Rozhodcovia: Čahoj, Lesay - Kováčik, Tvrdoň. vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1036 divákov



/stav série: 1:0/



Prešov: Ovečka – Glazkov, Novický, Semaňák, Cibák, Novota, Nátny, Nemec – Jokeľ, Frič, Peresunko – Haščák, Krajňák, Hamráček – Leščenko, Hrabčák, Paločko – Novota, Pulščák, Horvát



Levice: Krasanovský (41. Nagy) – Maarnela, Pánik, Hlinka, Štefanka, Korím, Lavička, Petras – Bartakovics, Svitana, Tábi – Ružek, Kupka, Králik – Šabanov, Šutý, Bačo – Pohl, Gellen







HK Žiar nad Hronom - HK ‘95 Považská Bystrica 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 13. Gabor (Burzík, Dosek), 60. Gašpar (Rais, Dosek), 61. Rais (Jakúbek, Stümpel) - 6. Stránsky, 56. Nauš (Urbánek). Rozhodcovia: Bachúrik, Vido - Fekete, Moravčík. vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 685 divákov



/stav série: 1:0/



Žiar nad Hronom: Trenčan – Rais, Čulík, Burzík, Dosek, Pač, Kuboš, Frídel, Kúdelka – Ďaloga, Gašpar N., Jakúbek – Gabor, Stümpel, Magdolen – Ďuriš, Hybský, Kylnar – Rajčan, Brumerčík, Halama



Považská Bystrica: Maťovčík – Zaťko, Omelka, Ďurkech J., Ďurkech L., Putala, Scheuer, Nikmon, Rehák – Urbánek, Nauš, Jakubec – Tománek, Zlocha, Ligas – Cíger, Král, Lušňák – Zemko, Rufati, Stránský







hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Jerguš Bača, tréner Žiaru nad Hronom: "Bol to play off zápas. Pripravovali sme sa na to. Trochu sme sa trápili zo začiatku v tom zmysle, že sme nemali zápasový rytmus. Predsa len, 10 dní bola prestávka a bolo to na nás vidieť. Čo ma mrzelo, že sme nedali v presilovkách v prvej tretine nejaké góly. Aj sme ich dobre zahrali, ale chýbalo tam lepšie zakončenie. Sme radi, lebo prvý krok je samozrejme veľmi dôležitý. Aj keď trochu so šťastím v závere, ale sme veľmi radi za víťazstvo."



Jakub Ručkay, tréner Považskej Bystrice: "My sme hrali podľa plánu. Všetko vychádzalo, ale bohužiaľ, taký je hokej. Niekedy aj sekundu do konca sa treba do toho vložiť ešte viac, teraz to nevyšlo. Ja idem teraz pripraviť mužstvo na to, čo nás čaká v utorok. Myslím si, že sme boli dôstojným súperom a máme na to, aby sme odtiaľto išli tak, ako chceme, so stavom 1:1."

Bratislava 17. marca (TASR) - Hokejisti HC Prešov otvorili štvrťfinálovú sériu Tipos Slovenskej hokejovej ligy triumfom 6:1 nad HK TAM Levice a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Víťaz základnej časti zlomil odpor húževnatého súpera na konci prvej tretiny, po otvorení streleckého účtu stretnutia zaznamenal tri góly v priebehu šiestich minút a ďalšie dva pridal na konci druhej časti.Žiar nad Hronom dokonal obrat proti Považskej Bystrici a po výhre 3:2 po predĺžení využil výhodu domáceho prostredia a v sérii vedie po pondelku 1:0 na zápasy. Považská Bystrica inkasovala sekundu pred záverečnou sirénou v tretej tretine gól od Nicolasa Gašpara po chybe brankára. Predĺženie "indiáni" rozhodli už po 33 sekundách, rozhodujúci presný zásah zaznamenal Matúš Rais.Druhé stretnutia v sériách sú na programe v utorok 18. marca so zhodným začiatkom o 18.00 h.