Prešov uťal Košiciam sériu bez prehry, Černák: „Som na chalanov hrdý“
Košičania nemali jednoduchú jeseň a po kormidelníkovi Romanovi Skuhravom skončil na lavičke po mesiaci aj František Straka.
Autor TASR
Prešov 20. apríla (TASR) - Futbalisti FC Košice ťahali šnúru 16 súťažných zápasov bez prehry, ktorá sa skončila v nedeľňajšom stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa na pôde Tatrana Prešov (1:2). Hrdosť na svojich zverencov však po dueli vyjadrili tréner „žlto-modrých“ Peter Černák aj brankár Kevin Dabrowski.
Košičania nemali jednoduchú jeseň a po kormidelníkovi Romanovi Skuhravom skončil na lavičke po mesiaci aj František Straka. Vedenie prebral Peter Černák a po prehre s Trnavou (1:2) Košice začali skvelú sériu, ktorú na záver jesennej časti korunovali víťazstvami nad Slovanom Bratislava (2:0) a Komárnom (2:1). „Vieme, v akej situácii sme sa nachádzali, keď sa táto šnúra začala. My sme si ju nepripomínali, išli sme od zápasu k zápasu,“ povedal 50-ročný tréner.
Forma Košíc pokračovala aj na jar a trpkosť prehry okúsili až po 16 dueloch. Tá však prišla proti odvekému rivalovi z Prešova. „Mať 16 zápasov bez prehry je výborné. Raz musela prísť, ale som veľmi hrdý na mojich bojovníkov za to, ako hrali,“ vyjadril sa po stretnutí Dabrowski. Poľský brankár zohral kľúčovú úlohu najmä pri druhom góle Prešova, keď jeho vysoké postavenie využil z polovice ihriska Filip Souček. „Videl som, že to ide kopnúť, a keď som sa chcel vrátiť na svoju pozíciu, nanešťastie som sa potkol,“ konštatoval 27-ročný Poliak.
Součekov zásah z 10. minúty iba podčiarkol zlý úvod Košíc, ktoré prehrávali už po niekoľkých sekundách po góle Romana Begalu. „Úvod sme, bohužiaľ, nezachytili. Strelili nám dva rýchle góly a potom sa s tým už ťažko niečo robí,“ priznal po zápase Daniel Magda. Košice zlepšili v druhom polčase výkon, no tečovaná strela Filipa Lichého, ktorá skončila v Bajzovej sieti, už prišla neskoro a dramatizáciu nepriniesla. „Nepodarilo sa nám dať včas kontaktný gól, aby sme s výsledkom ešte vedeli niečo urobiť,“ priznal kormidelník hostí.
Košice sa pokúsia odštartovať novú sériu bez prehry v ďalšom kole na domácom trávniku proti Ružomberku, kde budú môcť definitívne spečatiť záchranu. „Som na chalanov hrdý a pyšný. Zadefinovali sme si cieľ do sezóny, čo sa nám aj darí plniť. Ešte to musíme uzavrieť bodom,“ zdôraznil Černák. Pozornosť „vraňarov“ však už smeruje aj na májové finále Slovenského pohára proti Žiline. „Verím, že na túto sériu nadviažeme aj vo finále. Tešíme sa na to,“ vyjadril sa Magda, ktorý zápas proti rodnému Prešovu dohrával ako kapitán. „Bral som to trochu špeciálne, keďže som odtiaľ a takisto, že som mal aj kapitánsku pásku. Som za to rád,“ dodal 28-ročný obranca.
