< sekcia Šport
Prešov v semifinále nastúpia proti N. Zámkom, Antl: Atraktívny súper
Semifinálové stretnutia sú na programe v stredu 28. januára 2026 a finále bude 28. februára 2026 hostiť Žilina.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov v semifinále Slovenského pohára privítajú MHC Štart Nové Zámky. Obhajca trofeje MŠK Považská Bystrica vycestuje na palubovku tímu HC Sporta Hlohovec. Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Semifinálové stretnutia sú na programe v stredu 28. januára 2026 a finále bude 28. februára 2026 hostiť Žilina.
Tréner Tatrana Radoslav Antl pre klubový web uviedol: „Súpera dôkladne poznáme, dvakrát sme ho už túto sezónu zdolali, takže určite budeme doma favoriti. Treba sa nám v prvom rade dobre pripraviť, zdravotne byť fit, súpera nepodceniť a pevne verím, že to zvládneme. Dá sa povedať, že nás čaká atraktívny, behavý súper a je len na nás, ako sa pripravíme a ako k tomu zápasu pristúpime. Pevne ale verím, že všetci chceme do finále a vyhrať Slovenský pohár.“
Tréner Tatrana Radoslav Antl pre klubový web uviedol: „Súpera dôkladne poznáme, dvakrát sme ho už túto sezónu zdolali, takže určite budeme doma favoriti. Treba sa nám v prvom rade dobre pripraviť, zdravotne byť fit, súpera nepodceniť a pevne verím, že to zvládneme. Dá sa povedať, že nás čaká atraktívny, behavý súper a je len na nás, ako sa pripravíme a ako k tomu zápasu pristúpime. Pevne ale verím, že všetci chceme do finále a vyhrať Slovenský pohár.“