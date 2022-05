Prešov vstúpi do sezóny s brankárskym triom Bespalov, Rabčan, Adamko

Prešov 20. mája (TASR) - Hokejisti HC Grotto Prešov vstúpia do hokejovej sezóny 2022/2023 s brankárskou trojicou Nikita Bespalov, Eugen Rabčan, Kristián Adamko. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Pre 34-ročného Rusa Bespalova pôjde o druhú sezónu v prešovskom tíme. V ročníku 2021/2022 bol brankárska jednotka tímu a v rovnakej pozícii by mal byť aj v nasledujúcej sezóne. Počas prvej sezóny v slovenskej extralige odchytal 47 zápasov, v ktorých dosiahol 92,24-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,98 inkasovaného gólu na zápas a trikrát vychytal čisté konto.



Nová tvár v bránkovisku prešovského tímu je 20-ročný Rabčan. V najvyššej slovenskej súťaži debutoval v drese Banskej Bystrice, za ktorú nastúpil do 7 stretnutí. Dosiahol v nich 88,78-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,74 inkasovaného gólu na zápas.



Kristián Adamko bol v ročníku 2021/2022 v pozícii brankárskej trojky prešovského tímu. Sezónu strávil prevažne v tretej najvyššej súťaži v drese Detvy. V extralige debutoval v 30. marca 2022, keď odchytal štyri minúty proti Slovanu Bratislava.