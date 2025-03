Prešov vyhral aj druhý duel nad Levicami

štvrťfinále play off Tipos SHL - druhé zápasy /na 4 víťazstvá/:



HC Prešov - HK TAM Levice 8:4 (4:1, 2:3, 2:0)



Góly: 6. Jokeľ (Frič, Cibák), 14. Hamráček (Haščák, Krajňák), 15. Chalupa (Novický, Pulščák), 18. Chalupa (Pulščák, Novota), 27. Matúš Paločko (Glazkov, Peresunko), 40. Peresunko (Haščák, Matúš Paločko), 51. Peresunko (Frič), 52. Hrabčák (Krajňák, Leščenko) – 20. Kupka (Králik), 21. Králik (Tábi, Štefanka), 24. Šutý (Kupka), 31. Bartakovics (Ružek, Štefanka). Rozhodcovia: Valach, Kalina - Janiga, Hanko. vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše: Ružek (Levice) 5+DKZ za krošček, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 985 divákov



/stav série: 2:0/







Prešov: Ovečka (od 24. min. Kaľavský) – Glazkov, Novický, Semaňák, Cibák, M. Novota, Nátny, Nemec, A. Novota – Jokeľ, Frič, Peresunko – Haščák, Krajňák, Hamráček – Leščenko, Hrabčák, Paločko – A. Novota, Pulščák, Horvát.



Levice: Krasanovský (od 19. min. Nagy) – Maarnela, Pánik, Hlinka, Štefanka, Korím, Lavička, Petras – Bartakovics, Svitana, Tábi – Ružek, Kupka, Králik – Šabanov, Šutý, Bačo – Pohl, Gellen.

hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Peteris Skudra, hlavný tréner HC Prešov: "Odohrali sme veľmi dobrú prvú časť, ale inkasovaný gól šesť sekúnd pred koncom je trochu sklamaním. V závere tretín musíme byť lepší. Možno sme očakávali, že to bude ľahké. Musím udeliť kredit súperovi, jeho hráči bojovali do konca a hrali fyzicky. Pozrieme sa aj na nejaké detaily pri bránení oslaboviek. Celkovo bol pre nás zápas dobrou skúškou. V budúcnosti nás čakajú fyzicky náročnejšie stretnutia a my musíme vyhrávať rôzne typy zápasov. Niektoré totiž budú otvorenejšie, ďalšie fyzickejšie. Dnes som získal viac informácií o chlapcoch a aj o tíme. Stále sa totiž učíme. Po druhej tretine som sa s hráčmi rozprával, čo potrebujeme zlepšiť a som rád, že v záverečnom dejstve sme našli spôsob, ako doklepnúť duel k víťazstvu."



Martin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: "Po prvej tretine sme prehrávali o tri góly, ale nemyslím si, že to bolo až také zlé. Dostávame pomerne lacné góly, aj keď súper má v útoku veľkú kvalitu. Zápas sa nám podarilo zdramatizovať, škoda gólu pred koncom druhej časti z presilovky. Stretnutie sa dohrávalo v trochu nervóznejšom duchu, ale je to play off. Keď sa hrá fér, nech sa hrá tvrdo. Verím, že súpera doma viac potrápime."





HK Žiar nad Hronom - HK ‘95 Považská Bystrica 3:4 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 19. Kylnar (Burzík, Stümpel), 20. Rais (Jakúbek), 43. N. Gašpar (Jakúbek, Dosek) – 12. Tománek (Jakubec, Zlocha), 30. Urbánek (Jakubec, Nauš), 57. Urbánek (Ďurkech, Nauš), 66. Rehák (Lušňák, Cíger). Rozhodcovia: Synek, Smrek - Tvrdoň, Vystavil. vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 741 divákov



/stav série: 1:1/







Žiar nad Hronom: Trenčan – Rais, Čulík, Burzík, Dosek, Pač, Kuboš, Frídel, Kúdelka – Ďaloga, Gašpar, Jakúbek – Gabor, Stümpel, Magdolen – Rajčan, Brumerčík, Kylnar – Ďuriš, Hybský, Halama



Považská Bystrica: Maťovčík – Zaťko, Omelka, J. Ďurkech, L. Ďurkech, Rehák, Scheuer, Nikmon – Urbánek, Nauš, Jakubec – Tománek, Stránský, Ligas – Cíger, Zlocha, Lušňák – Zemko, Rufati, Belic



hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: "Podobne ako včera, aj dnes sme videli vyrovnaný zápas, ale súper bol šťastnejší. Celá séria bude veľmi vyrovnaná, rovnako ako tomu bolo i v základnej časti počas štyroch vzájomných zápasov. V Považskej Bystrici sa, samozrejme, pokúsime zobrať si to, čo sme im dnes požičali."



Jakub Ručkay, hlavný tréner HK ´95 Považská Bystrica: "Do zápasu sme vstúpili dobre, dali sme gól a vyhrávali sme. Následne sme urobili školácku chybu, keď sme vyhodili puk na tribúnu. Také niečo sem nepatrí, ale stane sa to aj profesionálom. Z toho sme inkasovali a mužstvo kleslo dole. V poslednej časti hry sme sa na súpera perfektne dotiahli. V predĺžení sme mali aj trošku šťastia, Rehák to urobil veľmi dobre. Tešíme sa zo zisku bodu zo Žiaru."

Bratislava 18. marca (TASR) - Hokejisti HC Prešov zvíťazili nad HK TAM Levice 8:4 v druhom stretnutí štvrťfinálovej série Tipos Slovenskej hokejovej ligy. Po dvoch domácich stretnutiach sa dostali do vedenia 2:0 na zápasy. Víťaz základnej časti viedol už 4:0 a aj keď sa súper duel zdramatitoval, favorit v ďalšom priebehu pridal ďalšie štyri góly.Považská Bystrica uspela v druhom zápase na ľade Žiaru nad Hronom 4:3 po predĺžení a vyrovnala stav série na 1:1. Hrdinom hostí sa stal Samuel Rehák, ktorý sa presadil v 66. minúte. Tretie stretnutia sú na programe v piatok 21. marca.