Prešov vyhral v prvom zápase baráže nad Zlatými Moravcami 1:0

prvý zápas baráže o Fortuna ligu:



FC Tatran Prešov – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (1:0)



Gól: 33. Baran. Rozhodovali: Kružliak – Poláček, Vorel. ŽK: Andrič, Nagy - Suľa, Lukáč, Sloboda



Zostavy:



Prešov: Kučinskij – Petko, Horváth, Baran, Nagy, Sokol – Keresteš, Karaš (60. Nemtinov), Milunovič – Andrič (70. Matos), Dolný (90.+3. Ivanko-Macej)



Zlaté Moravce: Lukáč – Suľa, Bednár, Toml, Čonka – Múdry, Ďubek (52. Sloboda) - Almeida (75. Dulay), Mondek (60. Ikugar), Pinte – Duga

Ličartovce 23. mája (TASR) – Futbalisti Tatrana Prešov zvíťazili v utorňajšom prvom zápase baráže o Fortuna Ligu doma nad Vionom Zlaté Moravce 1:0. O jediný gól sa postaral v 33. minúte Martin Baran. Jeho tím si tak vytvoril lepšiu pozíciu pred piatkovou odvetou na ihrisku súpera, kde zabojuje o návrat do najvyššej súťaže po piatich rokoch.Prešovčania obsadili v tomto ročníku druhej najvyššej súťaže druhé miesto, priamy postup im ušiel o štyri body na úkor Košíc. Vo Fortuna Lige sa naposledy predstavili v sezóne 2017/18 a skončili na poslednom dvanástom mieste, o skóre za Senicou. Zlaté Moravce obsadili vo Fortuna Lige predposledné 11. miesto o päť bodov za Michalovcami a to ich posunulo do baráže.V prvom polčase utorňajšieho duelu vyvíjali väčšiu aktivitu a tlak domáci. Jozef Dolný skóroval už v piatej minúte, bol však v ofsajde. Prvý gól padol napokon po rohovom kope, keď sa lopta dostala k vzdialenejšej žrdi a v skrumáži zakončil Martin Baran.Aj na začiatku druhého dejstva boli aktívnejší domáci, na druhej strane mal však veľmi blízko ku gólu striedajúci Anton Sloboda. Obišiel bankára Maksima Kučinského, ktorého na čiare zastúpil Marko Milunovič. Ten istý hráč to skúsil z diaľky štvrťhodinu pred koncom. Jeho tím si do konca zápasu už postrážil náskok pred piatkovou odvetou, ktorá je na programe o 20.30 SELČ.