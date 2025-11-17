< sekcia Šport
Prešov zabojuje o prvú výhru proti Fredericii, Antl: Nechať tam srdce
Po troch vystúpeniach má aktuálny majster Slovenska na konte jednu remízu a dve prehry. Naposledy prehral práve s Fredericiou 27:34.
Autor TASR
Fredericia 17. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zabojujú v utorok 18. novembra o 20.45 h o prvé víťazstvo v G-skupine Európskej ligy EHF. Opäť po týždni budú čeliť rovnakému súperovi - dánskej Fredericii HK, ale tentoraz na jej palubovke.
Po troch vystúpeniach má aktuálny majster Slovenska na konte jednu remízu a dve prehry. Naposledy prehral práve s Fredericiou 27:34. „Aj keď sme doma prehrali a uvedomujeme si silu Fredericie i celej dánskej hádzanej, chceme v utorok naozaj zabojovať a pobiť sa o čo najlepší výsledok. Nebude to ľahké, uvidíme ešte, v akom zložení nastúpime. Určite budeme bez Araxu a Mitošinku, ktorí zostali doma, uvidíme, ako na tom budú Karlov a ernandez. Sami sme teda zvedaví, ale ideme sa pobiť o čo najlepší výsledok a nechať tam srdiečko,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku tréner Tatrana Radoslav Antl.
Prešovčania sú v hre o účasť o postupové miesto a účinkovanie v tzv. hlavnom kole súťaže. Potrebujú však uspieť, aby sa minimálne bodovo dotiahli na Fredericiu. „S Fredericiou sme hrali minulý týždeň, tak vieme zhruba čo očakávať. Rýchlu, behavú hádzanú, s tvrdou obranou. Pozreli sme si na videu aj to, aké chyby sme robili, a prečo sa na nás tak ľahko dotiahli po tom super úvode na domácej palubovke. Budeme sa to snažiť zlepšiť. Máme ešte priamo v dejisku nejaký tréning do zápasu, takže si prejdeme taktické veci a pôjdeme uhrať čo najlepší výsledok. Ak sa vyvarujeme inkasovaniu ľahkých gólov z protiútokov, môžeme uhrať dobrý výsledok. Po výhre v Považskej Bystrici môžeme ísť do Dánska s čistou hlavou a určite sa pokúsime o čo najlepší rezultát,“ uviedol krídelník Tatrana Damián Mitaľ.
Program 4. kola G-skupiny Európskej ligy EHF:
utorok 18. novembra
18.45 IK Sävehof - TSV Hannover-Burgdorf
20.45 Fredericia HK - TATRAN PREŠOV
tabuľka G-skupiny:
1. Hannover 3 3 0 0 98:82 6
2. Fredericia 3 1 1 1 92:87 3
3. Sävehof 3 0 2 1 84:86 2
4. PREŠOV 3 0 1 2 85:104 1
