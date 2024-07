Prešov začal prípravu už s novým trénerom, otáznik je nad Rečičárom

Káder Tatrana Prešov v príprave na sezónu 2024/2025:



brankári: Igor Čupryna, Matúš Mitošinka

povoti: Lucas Barros Araxa (Braz.), Domagoj Potnar (Chorv.), Peter Kimák-Fejko, Maroš Varga

krídla: Erik Fenár, Josef Hozman (ČR), Damián Mitaľ, Marco Antl, Tomáš Fech, Pavel Hernandez (Kuba)

spojky: Lukáš Urban, Daniel Polanský, Jakub Kravčák, Daniil Radčenko, Igor Karlov (Rus.), Dávid Turek, Adama Sako (Fr.)



realizačný tím:



hlavný tréner: Ratko Djurkovič, tréner brankárov: Maroš Kolpak

Prešov 8. júla (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov v pondelok odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2024/2025 už pod vedením nového trénera Ratka Djurkoviča, no bez spojky Tomáša Rečičára, ktorý sa zatiaľ s klubom nedohodol na zmluve. Klub vstúpi do nového ročníka s cieľom obhájiť tituly v Slovenskom pohári i v extralige a dosiahnuť úspešné výsledky v Európskej lige. Slovenský majster sa pôvodne uchádzal o tzv. upgrade miestenku do Ligy majstrov, ale Európska hádzanárska federácia uprednostnila inú sedmičku spomedzi dvanástich záujemcov. Žreb kvalifikácie EL je na programe 16. júla, hlavnej fázy o tri dni na to.Do pozície hlavného trénera Tatrana nastúpil 49-ročný Djurkovič z Čiernej Hory. Vo funkcii nahradil Róberta Jana, ktorý doviedol Tatran k triumfu v Slovenskom pohári aj v extralige. "" poznamenal Djurkovič.V kádri Tatrana nastalo viacero zmien. Vedenie klubu vedelo už počas sezóny o odchodoch niekoľkých hráčov. "," uviedol generálny manažér Marián Magdoško. Káder je nateraz uzavretý, no do jeho zloženia môže prehovoriť aj žreb Európskej ligy. "," povedal Magdoško.Jednou z nových tvárí v prešovskom tíme je brankár Matúš Mitošinka, ktorý nahradí Maria Cvitkoviča a vytvorí dvojicu so skúseným Čuprynom. "" poznamenal už bývalý brankár ŠKP Bratislava.V kádri zatiaľ nefiguruje Tomáš Rečičár, ktorému minulú sezónu pokazili zdravotné problémy, no v novej sa už plánoval zapojiť do prípravy. "," prezradil Magdoško.