Prešov začal s prípravou na sezónu, v pláne je aj sústredenie v Poľsku

Prešov 10. júla (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov odštartovali vo štvrtok letnú prípravu na sezónu 2025/2026. Úradujúci slovenský majster má opäť najvyššie ambície - cieľom je získať double a v skupine Európskej ligy na rozdiel od minulého ročníka nazbierať nejaké body.



Tatran opustili v lete deviati hráči, naopak posilnili ho šiesti, z toho štyria legionári. Po ukončení profesionálnej kariéry Igora Čuprynu prišiel na brankársky post 27-ročný reprezentant Čiernej Hory Danilo Mihaljevič. Novým pivotom je 35-ročný Bielorus s reprezentačnou minulosťou Alexej Ušal, post pravej spojky obsadí 31-ročný Slovinec Tim Jenko Bogdanič a najmladším z kvarteta je 21-ročný Andrej Dobrkovič. Rodák z Čiernej Hory, s reprezentačnou skúsenosťou v národnom drese Srbska, posilní post strednej spojky.



Okrem legionárov prichádza do Prešova aj 17-ročná ľavá spojka Jakub Valent, s klubom podpísal zmluvu na štyri sezóny. Hoci mládežnícky reprezentant Slovenska už na amatérskej báze vypomáhal aj dorasteneckému tímu Tatrana, v extralige dohral minulú sezónu v Topoľčanoch. „Veľmi sa teším na nových spoluhráčov a aj trénera, ktorého som zažil už na majstrovstvách EHF do 18 rokov v Humennom. Viem, čo môžem od neho trochu očakávať. Som v najlepšom slovenskom klube, je to pre mňa veľká výzva. Konkurencia na mojom poste je obrovská, čo však vítam, budem musieť na sebe makať,“ povedal Valent na štarte prípravy.



V kádri sú aj dvaja prešovskí odchovanci, ktorí vinou dlhodobých zranení a nutných operácií vynechali prakticky celý minulý ročník - 21-ročný bývalý mládežnícky reprezentant SR Dávid Turek a kapitán tímu Lukáš Urban. „Už si ani nepamätám, kedy som naposledy hral, myslím si, že vlani v októbri proti Leviciam. V januári som mal potom ďalšiu operáciu, šili mi meniskus, odvtedy som rehabilitoval a cvičil v posilňovni, aby som mohol dnes začať prípravu s chlapcami,“ prezradil Urban. „Cítim sa dobre. Skúšal som hlavne silové cviky, aby som nabral na nohu čo najviac svalovej hmoty a koleno mi držalo. Behy boli zatiaľ len v rámci normy, pravá previerka príde až na palubovke. Samozrejme, takýto výpadok nie je úplne optimálny, ale myslím si, že ak koleno bude poslúchať, tak sa dostanem do starej formy. Káder sme tento rok dobre vyskladali, tak verím, že získame body aj v Európe.“



V tíme napokon zostáva aj pravá spojka Slavo Slavuljica, ktorý bol pôvodne medzi odchádzajúcimi hráčmi. V kádri tak došlo k pomerne veľkej obmene a tréner Radoslav Antl zdôraznil, že bude treba viacerých nových hráčov zaradiť do obranného i útočného systému. „Je však len začiatok prípravy a verím, že to zvládneme. Som s posilami spokojný. My tréneri sme si hráčov vyberali sami, verím, že budú typologicky vhodnejší ako hráči, ktorých sme mali. Základ mužstva je vytvorený, pozície sú zdvojené, ale káder ešte nie je celkom uzavretý. Môžu sa vyskytnúť zranenia, máme ešte jedno-dve miesta otvorené,“ uviedol Antl.



Slovenský šampión bude v novom ročníku nasadený priamo v skupinovej fáze Európskej ligy (EL). Súperov sa dozvie v piatok 18. júla, keď sa uskutoční žreb ôsmich štvorčlenných skupín. „Uvidíme, akých súperov nám pridelí žreb. Bez ohľadu na to však chceme v domácom prostredí jednoznačne vyhrať nejaký zápas a pozbierať body, aby sa neopakovalo to, čo sa stalo minulý rok, keď sme nezískali ani bod,“ prízvukoval Antl. Na domácej scéne sa ambície nemenia: „Cieľom je opäť zisk double. V Európskej lige chceme získavať body, neurobiť si hanbu a napredovať. Chlapci majú potenciál na to, aby sme napredovali a hrali lepšie.“



Klub skrátil v porovnaní s minulými sezónami letnú prípravu, začína sa až v druhom júlovom týždni. „Sám som to zažil. Príprava bývala v minulosti zbytočne dlhá, namáhavá, často prichádzali únavové zranenia. Teraz má sedem týždňov, čo bohato stačí. Nie je nahustená, sedem týždňov je optimálny čas na prípravu. Ďakujeme šéfovi klubu pánovi Chmeliarovi, že nám umožnil aj sústredenie v Poľsku. Pôjdeme do Bialky Tatrzanskej, na poľskej strane Tatier budeme mať vytvorené výborné podmienky,“ prezradil Antl.