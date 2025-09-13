< sekcia Šport
Prešov začal víťazstvom po otočke s Popradom, Skudra: Som hrdý na tím
Autor TASR
Prešov 13. septembra (TASR) - Hokejisti HC Prešov sa vrátili do najvyššej slovenskej súťaže ideálnym spôsobom, keď zvíťazili nad ambicióznym Popradom 4:3. Ich triumf prišiel po tom, čo v polovici zápasu prehrávali 0:3, no napokon získali všetky tri body. Tréner Peteris Skudra ocenil spôsob, akým sa tím prepracoval k cennému víťazstvu, no pripomenul, že mužstvo je stále vo fáze budovania.
Prešovčania síce mali v úvodnom zápase sezóny na svojej strane domáce prostredie, no proti Popradu neboli favoriti. Na Tatranskom pohári prehrali s „kamzíkmi“ vysoko 2:7, v príprave mali negatívnu bilanciu tri víťazstvá, štyri prehry a do extraligy išli po neúspešnej generálke s prvoligovým Humenným 3:5.
Tréner Skudra nedávno naznačil, že viacero hráčov môže mať problém s úrovňou extraligy a tak prišlo krátko pred štartom do kádra viacero skúsenejších akvizícií. V nedávnom období pribudli útočník Patriks Zabusovs, obranca Zach Taylor i útočníci Filips Buncis a Róbert Bačo, ktorí nastúpili v prvej formácii. „Nemali sme dobrý začiatok zápasu a to sa týkalo aj našej formácie. Neprestali sme však hrať. Nevešali sme hlavy, naopak, povedali sme si, čo treba robiť a zmeniť. Stále sme boli pozitívne naladení a nakoniec sme to otočili. Celkovo mi to dnes pripadalo ako play off hokej. Presvedčili sme sa, že vieme hrať vyrovnaný hokej s top tímami,“ konštatoval Bačo, ktorý je v Prešove na hosťovaní z Nitry. Zaujímavosťou je, že hoci nepatrí k tradičným strelcom, prvého gólu sa dočkal už v prvom zápase nielen za Prešov, ale aj predtým za Nitru. Po stretnutí ho tešilo, že ním prispel k cennému triumfu nad tímom, ktorý zvíťazil vo všetkých šiestich zápasoch prípravného obdobia.
Skudra vyzdvihol charakter, ktorý mužstvo ukázalo za nepriaznivého stavu, ktorý platil od 31. minúty. "Bolo skvelé, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu a hrať na vysokej úrovni. Dali sme niekoľko pekných gólov. Poprad to s nami nemal jednoduché. Som hrdý na mužstvo, no pripomínam, že stále sme vo fáze budovania. Náš príbeh je iný než ostatných tímov. Dnes som však hrdý na kabínu a na to, čo hráči ukázali na ľade. Nejde ani tak o samotné víťazstvo, ale o to, čo predviedli," konštatoval Skudra, ktorý vyzdvihol aj výkon brankára Jaroslava Janusa. Smerovalo na neho až 51 striel hostí, no vďaka 48 zákrokom si napriek trom inkasovaným gólom udržal vysokú, 94,12-percentnú úspešnosť zákrokov. Zápas však nedochytal, keď ho pre zranenie v 59. minúte vystriedal Samuel Vyletelka.
K obratu Prešovčanov gólovo prispeli spomínané posily „last minute.“ Na góly Taylora, Bača a Zabusovsa nadviazal v 48. minúte Oliver Jokeľ, ktorý patrí k najskúsenejším hráčom prešovského tímu. „Do zápasu sme išli skromne, od tretiny k tretine a nakoniec to vyšlo,“ povedal Jokeľ. Skúsenosti nechýbajú ani obrancovi Lukášovi Kozákovi. Ten sa stal prvým hráčom, ktorý si v slovenskej extralige obliekol dres desiatich rôznych tímov (vrátane SR"20").
