Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Šport

Prešov zdolal bratislavskú 4FSC FTVŠ 8:1, duel bol bez divákov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V ďalšom stretnutí triumfovala Pinerola nad Banskou Bystricou 10:1.

Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Futsalisti Prešova zaznamenali druhé víťazstvo v prebiehajúcej ligovej sezóne. V piatkovom zápase 12. kola si poradili s bratislavskou 4FSC FTVŠ 8:1, duel sa pre disciplinárne opatrenie odohral bez divákov. V ďalšom stretnutí triumfovala Pinerola nad Banskou Bystricou 10:1.



Futsal Extraliga - 12. kolo:

FC Tatran Prešov futsal - 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava 8:1 (1:0)

Góly: 10. Fedor, 23. A. Hricov, 28. D. Kuhajdík, 29. Streňo, 33. Kovács, 34. Rabatin, 34. Kapraľ, 35. Mikluš - 28. Šporánek



Pinerola 1994 FA Bratislava - MIBA Futsal Banská Bystrica 10:1 (2:0)

Góly: 15. Tóth, 18., 23. a 31. Chamilla, 29. Vlna, 31. a 36. Kyjovský, 33. a 40. Pokorný, 36. Strapek - 36. Kajaba (vl.)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu

REKORDNÁ ZIMA: Vo Vígľaši-Pstruši bolo ráno mínus 25,6 stupňa