Prešov zdolal v 2. semifinále P. Bystricu 4:3 sn, v sérii vedie 2:0

semifinále play off Tipos SHL - druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Prešov - HK '95 Považská Bystrica 4:3 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 5. Hamráček (Haščák, Krajňák), 39. Haščák (Hamráček, Hrabčák), 57. Haščák (Peresunko), rozh. nájazd Chalupa - 31. Lušňák (Král, Rehák), 37. Nauš (Zlocha, Urbánek), 43. Lušňák (Král). Rozhodcovia: Kalina, Moller - Riš, Tomáš, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



HC Prešov: Melicherčík - Novický, Glazkov, Nemec, Semaňák, Nátny, M. Novota - Peresunko, Suja, Horvát - Hamráček, Krajňák, Haščák - Chalupa, Hrabčák, Leščenko - A. Novota, Pulščák, Frič



HK 95 Považská Bystrica: Maťovčík - Omelka, Zaťko, Ďurkech, Nahálka, Scheuer, Putala, A. Zlocha, Nikmon - Jakubec, Nauš, Urbánek - Ligas, J. Zlocha, Tománek - Lušňák, Král, Zemko - Stránský, Rufati, Rehák



/stav série: 2:0/

hlasy po zápase /zdroj: shl.hockeyslovakia.sk/:



Peteris Skudra, tréner HC Prešov: „Bol to náročný zápas. Očakávali sme, že taký príde. Detaily a sústredenie na drobné veci dnes neboli z našej strany dobré. Mali sme pracovnú morálku, chlapci tvrdo pracovali, o tom niet pochýb, ale kvalita tejto práce nebola veľmi dobrá. Považská Bystrica je dobrý klub, majú rýchlosť aj šikovnosť, takže keď ponúknete šance a nevyužijete tie svoje, tak to v play off nebude jednoduché. Pre nás sú však takéto zápasy dobré, keď musíte doťahovať, musíte bojovať, musíte ukázať charakter. Chceme vyhrať, ale nechceme sa dostávať do takýchto situácií. Je na nás, aby sme hrali dobre a neboli mäkkí. Máme pár dní na oddych, na vykonanie zmien, pozrieme si video a som si istý, že v treťom zápase budeme lepší. Všetci si uvedomujú, ako dôležité je držať sa plánu od prvej tretiny do poslednej sekundy.“



Jakub Ručkay, tréner HK´95 Považská Bystrica: „Určite nás mrzí, že sme zápas nedotiahli do víťazného konca, ale podali sme jeden disciplinovaný, perfektný a obetavý výkon. Paľo Maťovčík nás držal celý zápas. Hrali sme dobre. Bohužiaľ, pán rozhodca sa upískol, ten gól na 4:2 mal byť uznaný a zápas by dopadol inak. Vydali sme však signál Prešovu, že treba s nami v tejto sérii počítať.“



Prešov 1. apríla (TASR) - Hokejisti HC Prešov zvíťazili v utorkovom druhom súboji semifinále play off Tipos SHL nad Považskou Bystricou 4:3 po samostatných nájazdoch. Vyhrali tak aj druhý zápas a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:0. Pri všetkých troch góloch domácich z hry bol krídelník Marcel Haščák, ktorý dvakrát skóroval a pri ďalšom zásahu asistoval. Rozhodujúci nájazd premenil Samuel Chalupa. Séria sa presúva do Považskej Bystrice, tretí duel je na programe v piatok o 18.00 h.