Prešov získal 18. titul, zdolal Považskú Bystricu

finále play off NHE 2022/2023 (na tri víťazstvá)



piaty zápas:



Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 22:16 (13:6)



zostavy a góly: Prešov: Čupryna, Cvitkovič - Mitaľ, Fech, Chajan, Sako 3, Kovács 1, Fenár 1, Kravčák, Hozman 2, Kasatkin 2, Antl 1, Davidovič 2, Barros, L. Urban 2, Hernandez 8



Považská Bystrica: Kovačin, Gálik - Živkovič 4, Macháč, Bystrický 2, Petryčenko 1, Jurák 1, Ďuriš 2, Ďurana 1, Urík, Štefina 3, Briatka 1, Vallo, Kvaššay, Žilinčík, Gardian 1. Rozhodcovia: Cipov, Klus, TH: 4/3 - 1/1, vylúčení: 7:6,



/konečný stav série: 3:2, Prešov získal titul/

Prehľad doterajších majstrov SR v ére samostatnosti:



1993/1994 Lokomotíva Trnava



1994/1995 Agro VTJ Topoľčany



1995/1996 Agro VTJ Topoľčany



1996/1997 VSŽ Košice



1997/1998 HC Topoľčany



1998/1999 VSŽ Košice



1999/2000 ŠKP Sečovce



2000/2001 ŠKP Sečovce



2001/2002 MŠK Považská Bystrica



2002/2003 MŠK Považská Bystrica



2003/2004 ŠK Tatran Prešov



2004/2005 Tatran Prešov



2005/2006 MŠK SIRS Považská Bystrica



2006/2007 Tatran Prešov



2007/2008 Tatran Prešov



2008/2009 Tatran Prešov



2009/2010 Tatran Prešov



2010/2011 Tatran Prešov



2011/2012 Tatran Prešov



2012/2013 Tatran Prešov



2013/2014 Tatran Prešov



2014/2015 Tatran Prešov



2015/2016 Tatran Prešov



2016/2017 Tatran Prešov



2017/2018 Tatran Prešov



2018/2019 Tatran Prešov



2019/2020 bez víťaza (sezóna anulovaná pre pandémiu koronavírusu)



2020/2021 Tatran Prešov



2021/2022 Tatran Prešov



2022/2023 MŠK Považská Bystrica



2023/2024 Tatran Prešov





Prešov 1. júna (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov získali 18. titul v slovenskej extralige. V rozhodujúcom piatom finálovom zápase zdolali MŠK Považská Bystrica 22:16, v sérii triumfovali 3:2 na zápasy. Na pomyselnom tróne vystriedali práve svojho finálového súpera.Hráči Považskej Bystrice nenadviazali na víťazstvo o 13 gólov z predošlého duelu a napokon aj v piatom finálovom zápase triumfoval domáci tím. Prešovčania odplatili súperovi vlaňajšiu finálovú prehru.Lepší štart do rozhodujúceho zápasu mali hostia, ktorí sa v úvode dostali do tesného vedenia. V 4. minúte za stavu 1:2 vypadla elektrina v časti haly vrátane osvetlenia nad palubovkou. Výpadok trval približne 20 minút, po ktorých hostia nadviazali na sľubný štart a Ďuriš im vrátil dvojgólový náskok - 2:4. Potom sa však Prešovčania rozbehli a od stavu 4:5 dominovali. Od 13. do 28. minúty nedovolili hosťom ani raz skórovať a v 28. minúte už viedli o sedem gólov 12:5. Na presvedčivom náskoku domácich mal veľkú zásluhu najmä Hernandez, ktorý strelil v prvej polhodine päť gólov.Prešovčania v druhom polčase ťažili z výrazného náskoku, no hosťom sa z neho darilo ukrajovať. Od stavu 16:9 strelili tri góly po sebe a aj zásluhou dôslednejšej defenzívy znamenal gól Živkoviča nádejný stav 16:12. Davidovič však krátko na to vrátil Prešovu päťgólový náskok a hostia sa už na Prešovčanov nedotiahli.