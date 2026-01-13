< sekcia Šport
Prešov získal na hosťovanie obrancu Tatolnu z Podbrezovej
Dvadsaťtriročný ľavý obranca bude na východe hosťovať z Podbrezovej, za ktorú odohral v najvyššej slovenskej súťaži sedem zápasov a tri štarty pridal v pohári.
Autor TASR
Prešov 13. januára (TASR) - Futbalista Severin Tatolna, rodák zo Stredoafrickej republiky, sa stal prvou zimnou posilou FC Tatran Prešov. Dvadsaťtriročný ľavý obranca bude na východe hosťovať z Podbrezovej, za ktorú odohral v najvyššej slovenskej súťaži sedem zápasov a tri štarty pridal v pohári. Nováčik Niké ligy o tom informoval v utorok na sociálnej sieti.