Prešov získal na hosťovanie obrancu Tatolnu z Podbrezovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťtriročný ľavý obranca bude na východe hosťovať z Podbrezovej, za ktorú odohral v najvyššej slovenskej súťaži sedem zápasov a tri štarty pridal v pohári.

Autor TASR
Prešov 13. januára (TASR) - Futbalista Severin Tatolna, rodák zo Stredoafrickej republiky, sa stal prvou zimnou posilou FC Tatran Prešov. Dvadsaťtriročný ľavý obranca bude na východe hosťovať z Podbrezovej, za ktorú odohral v najvyššej slovenskej súťaži sedem zápasov a tri štarty pridal v pohári. Nováčik Niké ligy o tom informoval v utorok na sociálnej sieti.
