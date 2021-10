Erik Rajnoha zamieril z bratislavského klubu na hosťovanie do Prešova

Prešov 17. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Rajnoha zamieril z klubu iClinic Bratislava Capitals na hosťovanie do HC GROTTO Prešov. Jeho angažovanie je reakcia na neuspokojivé výsledky prešovského tímu, za ktoré sa verejne ospravedlnil šéf klubu: "Momentálne sa obzerám po vhodných posilách a všetci hráči v aktuálnom kádri budú musieť tvrdo bojovať o to, aby si miesto v tíme zaslúžili," uviedol majiteľ prešovského klubu Róbert Ľupták na facebooku.



Prešovčania sú po ôsmich odohraných zápasoch na poslednom 12. mieste tabuľky Tipos extraligy. Na konte majú šesť bodov rovnako ako predposledná Dukla Trenčín. V doterajšom priebehu súťaže vyhrali dva zápasy, šesť prehrali a inkasovali najviac gólov - 36. Za sebou majú sériu troch zápasov bez bodového zisku, ktorú sa pokúsia ukončiť v nedeľnom stretnutí (17.00 h) so Slovanom Bratislava. "Ospravedlňujem sa všetkým fanúšikom, mestu Prešov a partnerom klubu za výsledky nášho tímu. Aj keď sme v domácich zápasoch nehrali zle a dvakrát sme zvíťazili, naše celkové výsledky nie sú dôstojné a hodné reprezentácie mesta Prešov. Uvedomujem si to a beriem všetku zodpovednosť za doterajšie výsledky na seba. Hokejové leto bolo náročné a do posledného momentu sme pripravovali zázemie pre extraligu. Aj to sa zrejme podpísalo pod slabšiu prípravu hráčskeho kádra. Prešov určite nepatrí na dno tabuľky a urobím všetko pre to, aby som to zmenil. Ak sa naša hra a najmä výsledky v krátkom čase nezlepšia, prejde náš tím veľkou obmenou. Aj keď sme na dne extraligovej tabuľky, cítim obrovskú podporu od fanúšikov. Prešovčania, chcem sa vám zo srdca poďakovať za to, že stojíte pri našom tíme a každý zápas nás povzbudzujete," poznamenal Ľupták.



Príchod Rajnohu je prvá zmena v prešovskom kádri od začiatku sezóny 2021/2022. Pre 23-ročného obrancu pôjde o druhé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej pôsobil v uplynulých dvoch ročníkoch v drese Dukly Trenčín, pred sezónou 2021/2022 zamieril do Bratislavy. Za Capitals nastúpil v IHL iba do dvoch zápasov, v ktorých nebodoval.