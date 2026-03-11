Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prešov zvíťazil nad L. Mikulášom 2:1 a je v semifinále

SR Prešov futbal štvrťfinále Slovnaft Cup POXFC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský MikulášNa snímke zľava Jaroslav Holp (Liptovský Mikuláš), Andy Masaryk (Prešov), počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove v stredu 11. marca 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Druhú semifinálovú dvojicu súťaže tvoria MŠK Žilina a Železiarne Podbrezová. Boj o trofej je na programe 1. mája.

Autor TASR
Prešov 11. marca (TASR) - Futbalisti Tatrana Prešov doplnili štvoricu účastníkov semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom záverečnom štvrťfinále zvíťazili nad Tatranom Liptovský Mikuláš 2:1 (1:1). V boji o postup do finále sa stretnú vo východniarskom derby s FC Košice.

Účastník Niké ligy sa dostal do vedenia v 22. minúte, keď sa presadil Andy Masaryk. Druholigista sa však nepoložil a dokázal vyrovnať o 13 minút. Kapitán Liptákov Richard Bartoš stál na správnom mieste a po zákroku brankára Adriána Knurovského dorazil loptu do siete. O víťazný gól sa postaral kapitán domáceho mužstva Ján Bernát, ktorý v 64. minúte umiestnil loptu zvnútra šestnástky presne k žrdi.

Druhú semifinálovú dvojicu súťaže tvoria MŠK Žilina a Železiarne Podbrezová. Boj o trofej je na programe 1. mája.



Slovenský pohár - Slovnaft Cup, štvrťfinále:

FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (1:1)

Góly: 22. Masaryk, 64. Bernát - 35. Bartoš. Rozhodovali: Dohál - Roszbeck, Hrmo, ŽK: Simon - Piter-Bučko, Kuchárik
.

