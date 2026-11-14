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Prešov zvíťazil v 5. kole extraligy po dráme nad Svidníkom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prešovčania majú na konte štyri víťazstvá a jednu prehru a s 10 bodmi im patrí druhé miesto v tabuľke o bod za Slovanom, ktorý odohral o zápas menej.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Volejbalisti Prešova zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 5. kola Niké extraligy doma v krajskom derby nad Svidníkom po dráme 3:2 na sety. Rozhodujúci tajbrejk sa skončil v ich prospech 15:8.

Prešovčania majú na konte štyri víťazstvá a jednu prehru a s 10 bodmi im patrí druhé miesto v tabuľke o bod za Slovanom, ktorý odohral o zápas menej. Svidníčania získali svoj vôbec prvý bod v sezóne.



Niké extraliga - 5. kolo:

HIT MTF Trnava – VO TJ Spartak Myjava 0:3 (-18, -21, -16)

74 minút, rozhodovali: Jurlov a Bartošovič, 128 divákov.



VK Mirad UNIPO Prešov – TJ Slávia Svidník 3:2 (19, -23, -20, 21, 8)

121 minút, rozhodovali: Porvazník a Höger, 300 divákov.



Rieker UJS Komárno – VK Slávia SPU Nitra 0:3 (-22, -20, -16)

73 minút, rozhodovali: Niklová a Kováč, 400 divákov.
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