Prešov zvíťazil v Humennom, vedie naďalej o štyri body pred Žiarom

Tipos SHL - 24. kolo:



Gladiators Trnava - TSS GROUP Dubnica 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 12. Tybor (Szabo, Hřebíček), 58. Lopušan (Burzík, Tybor), 60. Kluka (Švec, Hovorka). Rozhodcovia: Synek, Fridrich – Jurčiak, Olle, vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 195 divákov.



Trnava: Hollý – Špaček, Ejem, Kadyrov, Janík, Konrád, Michajlov, Rakický – Piskarev, M. Kohút, Jobek – Ožvald, R. Petráš, Antonov – Trubač, Holovič, F. Molnár – Ferenyi, Kurty



Dubnica: Lietava – Szabo, Trška, Harvánek, Burzík, K. Suchý, Hřebíček – Tybor, J. Švec, Kluka – Holík, Hovorka, Nemček – Haščič, Lopušan, Beňačka – Mrázek







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Vladimír Antonov, kapitán HK Gladiators Trnava: „Ťažko hodnotiť tento zápas. Mali sme dosť šancí, ale bohužiaľ sme nedali gól. Máme mladý tím a nevime pochopiť, že máme hrať jednoducho, posúvať puky a pomáhať jeden druhému. Podľa mňa nám chýba pohyblivosť a rýchlosť na ľade, stále prehrávame osobné súboje. Verím, že po Vianociach sa prebudíme a pôjdeme na maximum. Prajem fanúšikom hokeja krásne Vianoce.“



Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „Gratulujem našim chlapcom k dnešnému zápasu. Super kolektívny výkon, od prvej do poslednej minúty, od prvého po posledného hráča. Boli sme poznačení veľkou maródkou, no veľmi si vážim to, čo naši chlapci dnes predviedli na ľade. Bola tam bojovnosť, aj srdiečko. Ďakujem im za to.“







HC TEBS Bratislava - HK Žiar nad Hronom 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)



Góly: 43. Hanula (Škultéty) – 2. Brumerčík (Magdolen, Gabor), 6. Šramaty (Suľovský, Jombík), 21. Gabor (Brumerčík, Magdolen), 35. Kúdelka (Baláži, Suľovský), 52. Magdolen (Gabor, Pač), 58. Rais (Jakúbek, Gašpar). Rozhodcovia: Lesay, Čahoj – Zelený, Drblík, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 100 divákov.



TEBS Bratislava: Andrisík – Vidovič, Fabuš, Ličko, Haborák, Innanmaa, Volkov, Kremnický, Szabó – Včelka, I. Jakubík, Uram – Zahradník, Fungáč, Škultéty – Ružek, Masnica, Ridzoň – Žurek, Sulík, Hanula



Žiar nad Hronom: Trenčan – Kuboš, Rais, Brnčo, Pač, Fecko, Čulík, Baláži, Jombík – R. Gašpar, N. Gašpar, Jakúbek – Magdolen, Brumerčík, Gabor – L. Lunter, Šramaty, Stümpel – Kúdelka, P. Halama, Suľovský







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Rudolf Jendek, hlavný tréner HC TEBS Bratislava: „Posledné zápasy sa trápime so zakončením a naša hra momentálne nie je podľa našich predstáv. Verím, že spoločne využijeme krátku prestávku na oddych a naša hra sa bude zlepšovať.“



Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: „Som rád, že od začiatku sme mali hru pevne v rukách a súperovi sme počas celého zápasu nedovolili ohroziť našu výhru v dnešnom zápase. Nadviazali sme tak na predošlé zápasy, v ktorých sme rovnako ukázali našu kvalitu.“







HK STEEL Team Trebišov - HK Skalica 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)



Góly: 47. Chismatullin (Vartovník, Šuty), 55. Romanov (Valečko) - 5. Stupka (Jurák, Buc), 25. Stupka (Jurík, Obdržálek), 29. Kubát (Špirko, Šachvorostov), 53. Obdržálek (Kuba, Urban). Rozhodcovia: Kalina, Smrek – Uličný, Riš, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 450 divákov.



Trebišov: Jurčák – Valečko, Droppa, Béreš, Štec, Soveľ, R. Novák, Komorovský, Nagy – Hajnik, Oško, Štrauch – Romanov, Kylnar, Babeliak – Šuty, Vartovník, I. Novák – Komloš, Barna, Chismatullin



Skalica: Vojvoda – M. Novák, Urban, Bíly, Kubát, Polák, Škápik, Janík – Obdržálek, Jurík, Kuba – Šachvorostov, Špirko, Legalin – Stupka, Jurák, Buc – Kotvan, Hujsa, Šátek







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Dušan Kobeľa, asistent trénera HK STEEL TEAM Trebišov: „Dnes k nám prišla silná a skúsená Skalica. Vedeli sme, že to nebude jednoduché. Sklamala nás koncovka a chýbalo nám aj šťastie. Škoda, mohli sme to viac zdramatizovať, no musíme ísť ďalej. Cez sviatky si treba oddýchnuť a potom ísť za víťazstvami.“



Miroslav Lipovský, vedúci družstva HK Skalica: „Som rád, že sme to zvládli aj z hľadiska toho, že sme mali za sebou dlhú cestu. Chceli sme dnes získať tri body, čo sa nám aj podarilo. Rešpekt tam určite pred domácimi bol, pretože je to úplne iné mužstvo ako na začiatku. Trochu sme si to v závere skomplikovali, no som rád, že sme to uhrali za tri body.“







HK TAM Levice - HC Topoľčany 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)



Góly: 35. L. Pánik (Kupka, Hlinka) – 34. Vybiral (Pupák, Jakubík), 53. Jakubík (Pupák), 54. Gečka (Gergel), 60. Vybiral (Jakubík, Pupák). Rozhodcovia: Staňo, Bachúrik – Staššák, Kováčik, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Levice: Šebo – Frídel, Maarnela, Hlinka, Pánik, Lavička, Korím, Liko – Paulíny, Babka, Bartakovics – Králik, Kupka, Alapuranen – Rácz, Krchňavý, Hazala – Pohl, Svitana, Gellen



Topoľčany: Noskovič – Pupák, J. Jakubík, Bystričan, Dachnovskij, Zubák, Hrenák, Benko, Sedlák – Vybiral, J. Mikúš, Mikula – Bečka, Plochotnik, Gergel – Matej, Piačka, Múčka – Bajzík, Gaťár, Pšenko







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Martin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: „Môžeme si hovoriť, čo chceme. Keď nevystrelíme na bránu, tak gól nedáme. Dostávame presne také góly, aké by sme mali dávať. Je ťažké sa vyjadriť k našim presilovým hrám. Čo sa máme nakopnúť v zápase štvorminútovou presilovkou, tak práve nás dala dole a naopak súper štvorminútovú presilovku využi. Tým pádom nám odskočil a vyhral.“



Vladimír Matejov, hlavný tréner HC Topoľčany: „Chceli sme odčiniť domácu prehru s Trebišovom, čo sa nám aj podarilo. Chlapcom gratulujem za predvedený výkon. Prvé dve tretiny to bolo vyrovnané, ale veľmi dobre sme ubránili štvorminútové oslabenie. Do poslednej tretiny sme išli s tým, že môže rozhodnúť každá maličkosť, a treba byť trpezlivý. Nám sa to podarilo, keď sme v presilovke dali gól na 1:2. Myslím si, že veľmi dobre a takticky sme zahrali poslednú tretinu a zaslúžene sme vyhrali.“







HK DOXXbet Detva - HK 95 Považská Bystrica 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)



Góly: 5. Tavi (Račko, Klíma), 29. Zorvan (Tavi, Klíma), 35. Jamrich (Surový) – 3. Jakubec (Urbánek, Ďurkech), 7. Zlocha (Ďurkech). Rozhodcovia: Mĺkvy, Vido – Moravčík, Hanko, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 277 divákov.



Detva: Gajan – Myšiak, Lopejský, Petran, Mešár, Kaštánek, Račko, Hukel – Chlepčok, Jamrich, Surový – Zorvan, Klíma, Tavi – Živický, Šechný, Jedliček – Kalamár, Hudec, Malček



Považská Bystrica: Lamper (29. Maťovčík) – Putala, Scheuer, J. Ďurkech, L. Ďurkech, Meszároš, A. Zlocha, Omelka – Cíger, Král, Lušňák – Jakubec, J. Zlocha, Urbánek – Rehák, Ligas, Tománek – T. Nauš, Vaňo







HC 19 Humenné - HC Prešov 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)



Góly: 27. Matej Paločko (Glazkov, Cibák), 38. Peresunko (Jokeľ, Suja). Rozhodcovia: Moller, Tornay – Ščurka, Beniač, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2146 divákov.



Humenné: Kozel – Jansons, Ťavoda, Jacko, J. Pišoja, Zekucia, Knižka, A. Bartoš, Šimon – Vaško, Vrábeľ, Safaralejev – Borov, Železkov, Ragan – Stanček, Toma, Sokoli – J. Bartoš, Thomka, Vaculik



Prešov: Melicherčík – M. Novota, Glazkov, Semaňák, Cibák, Nemec, Nátny, Pulščák – Chalupa, Krajňák, Leščenko – Horvát, Matej Paločko, Matúš Paločko – Hrabčák, Frič, A. Novota







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC 19 Humenné: „Keď to porovnám so vzájomným zápasom v Prešove, dnes to bol takticky vedený zápas, kde bolo viac voľnosti a emócií. Svojmu tímu nemôžem vytknúť nič, snažili sme sa držať plánu, hrali sme rýchlo i tvrdo. Mali sme dobré momenty v presilových hrách, v ktorých súpera podržal brankár. Bohužiaľ sme inkasovali ako prví, čo nám vzalo potrebnú energiu. Do konca druhej tretiny sme ešte boli v zápase, ale druhý gól nás pribrzdil. Štvorminútové oslabenie v tretej tretine nám vzalo veľa energie, aby sme dokázali ešte niečo so zápasom spraviť. Prešovu gratulujem, tretí derby zápas si vzali pre seba.“



Steve Kasper, hlavný tréner HC Prešov: „Som hrdý na svoj tím, predviedli sme veľmi dobrý výkon. Musím vyzdvihnúť úroveň zápasu, hralo sa v dobrom tempe. Pozitívne hodnotím aj atmosféru v hľadisku. Ako tréner môžem vysloviť o zápase pozitívum z každej strany.“



Bratislava 20. decembra (TASR) - Hokejisti HC Prešov si aj po 24. kole Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) udržujú na čele tabuľky štvorbodový náskok pred Žiarom nad Hronom. V piatok zvíťazili v Humennom 2:0 a slávili piaty triumf v sérii. Žiar uspel na ľade HC TEBS Bratislava hladko 6:1 a predĺžil víťaznú sériu už na deväť stretnutí.Na tretej priečke zostáva Dubnica, ktorá vyhrala v Trnave 3:0. Štvrté je Humenné, ale už len s trojbodovým náskokom pred piatou Skalicou, ktorá zdolala domáci Trebišov 4:2.