Prešov zvíťazil v Košiciach, Nové Zámky zdolali Považskú Bystricu
Košice sú naďalej na poslednom 6. mieste.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v piatkovom zápase 6. kola nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy v skupine o 1.-6. miesto na palubovke HK Košice 37:30. Upevnili si tým suverénne postavenie na čele tabuľky, na ktorom majú predbežne 11-bodový náskok na Bojnice. Košice sú naďalej na poslednom 6. mieste.
Hráči Nových Zámkov zvíťazili po dvoch prehrách, keď na domácej palubovke zdolali Považskú Bystricu 34:37. Pre hostí to bola tretia prehra z uplynulých štyroch zápasov.
Hráči Nových Zámkov zvíťazili po dvoch prehrách, keď na domácej palubovke zdolali Považskú Bystricu 34:37. Pre hostí to bola tretia prehra z uplynulých štyroch zápasov.
Niké Handball Extraliga, nadstavbová časť
skupina o 1.-6. miesto - 6. kolo:
HK Košice - Tatran Prešov 30:37 (14:14)
Najviac gólov: Rečičár 6, Melich a Stavač po 5 - Karlov 9, M. Antl a L. Urban po 7. Rozhodcovia: Palovčák, Richvalský, TH: 4/1 - 7/7, vylúčení: 3:6, 138 divákov.
MHC ŠTART Nové Zámky - MŠK Považská Bystrica 34:27 (17:15)
Najviac gólov: Lukačin 8, Valent 7, Kocák a Souček po 5 - Hlinka 8, Sloboda 4. Rozhodcovia: Nagy, Papaj, TH: 2/2 - 4/4, vylúčení: 2:5, 200 divákov.
tabuľka:
1. Tatran Prešov 24 24 0 0 975:615 48
2. Bojnice 23 18 1 4 800:730 37
3. Považská Bystrica 24 16 0 8 788:695 32
4. Nové Zámky 24 11 3 10 727:746 25
5. Modra 23 8 1 14 646:742 17
6. Košice 24 7 1 16 692:777 15
skupina o 1.-6. miesto - 6. kolo:
HK Košice - Tatran Prešov 30:37 (14:14)
Najviac gólov: Rečičár 6, Melich a Stavač po 5 - Karlov 9, M. Antl a L. Urban po 7. Rozhodcovia: Palovčák, Richvalský, TH: 4/1 - 7/7, vylúčení: 3:6, 138 divákov.
MHC ŠTART Nové Zámky - MŠK Považská Bystrica 34:27 (17:15)
Najviac gólov: Lukačin 8, Valent 7, Kocák a Souček po 5 - Hlinka 8, Sloboda 4. Rozhodcovia: Nagy, Papaj, TH: 2/2 - 4/4, vylúčení: 2:5, 200 divákov.
tabuľka:
1. Tatran Prešov 24 24 0 0 975:615 48
2. Bojnice 23 18 1 4 800:730 37
3. Považská Bystrica 24 16 0 8 788:695 32
4. Nové Zámky 24 11 3 10 727:746 25
5. Modra 23 8 1 14 646:742 17
6. Košice 24 7 1 16 692:777 15