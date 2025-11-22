Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Šport

Prešov zvíťazil v zápase s VK Slávia SPU Nitra 1:3

.
Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann

V ďalších zápasoch zvíťazilo Komárno vo Svidníku 3:2 a UMB Banská Bystrica podľahla doma hladko Spartaku Myjava 0:3.

Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Volejbalisti Nitry sú aj po 5. kole Niké ligy na čele tabuľky bez prehry. V sobotu zvíťazili na palubovke Prešova 3:1. V ďalších zápasoch zvíťazilo Komárno vo Svidníku 3:2 a UMB Banská Bystrica podľahla doma hladko Spartaku Myjava 0:3.



5. kolo Niké extraligy:

VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slávia SPU Nitra 1:3 (22, -17, -19, -19)

TJ Slávia Svidník - RIEKER UJS Komárno 2:3 (-22, 27, 22, -19, -9)

ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Spartak Myjava 0:3 (-17, -18, -13)
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci