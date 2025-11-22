< sekcia Šport
Prešov zvíťazil v zápase s VK Slávia SPU Nitra 1:3
V ďalších zápasoch zvíťazilo Komárno vo Svidníku 3:2 a UMB Banská Bystrica podľahla doma hladko Spartaku Myjava 0:3.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Volejbalisti Nitry sú aj po 5. kole Niké ligy na čele tabuľky bez prehry. V sobotu zvíťazili na palubovke Prešova 3:1. V ďalších zápasoch zvíťazilo Komárno vo Svidníku 3:2 a UMB Banská Bystrica podľahla doma hladko Spartaku Myjava 0:3.
5. kolo Niké extraligy:
VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slávia SPU Nitra 1:3 (22, -17, -19, -19)
TJ Slávia Svidník - RIEKER UJS Komárno 2:3 (-22, 27, 22, -19, -9)
ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Spartak Myjava 0:3 (-17, -18, -13)
VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slávia SPU Nitra 1:3 (22, -17, -19, -19)
TJ Slávia Svidník - RIEKER UJS Komárno 2:3 (-22, 27, 22, -19, -9)
ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Spartak Myjava 0:3 (-17, -18, -13)