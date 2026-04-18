Prešov zvládol baráž a udržal sa v lige, Nátny: Sezóna bola ťažká
Prešovčania postúpili do extraligy po dvoch sezónach v druhej najvyššej súťaži.
Autor TASR
Prešov 17. apríla (TASR) - Hokejisti HC Prešov si po neľahkej základnej časti zabezpečili príslušnosť v najvyššej súťaži aj v nasledujúcej sezóne. Rozhodli o tom víťazstvom 4:2 nad Humenným v piatkovom stretnutí 9. kola baráže o Tipsport ligu. Radosť z istoty udržania sa vyjadrili tréner červeno-bielych Kai Suikkanen, ale aj viacerí hráči.
Prešovčania postúpili do extraligy po dvoch sezónach v druhej najvyššej súťaži, no po viacerých zmenách v kádri nemali najlepší úvod ročníka 2024/2025, keď vyhrali iba dva z úvodných dvanástich duelov. „Keby prišli niektorí hráči z októbra a novembra, poznal by som ich iba po mene. Hráčov bolo strašne veľa,“ okomentoval situáciu so zmenami v mužstve Jakub Suja. Náročnosť sezóny vyzdvihol aj Dávid Nátny. „Sezóna bola ťažká, nevyvíjala sa podľa našich predstáv. Veľa zmien v kádri nám určite nepomohlo,“ povedal 22-ročný obranca.
Rošády v tíme neobišli ani trénerský post, keď Lotyša Peterisa Skudru nahradil v októbri Kai Suikkanen. „Mali sme len jeden cieľ - udržať sa v lige. To mi povedalo aj vedenie pri mojom príchode,“ vyjadril sa fínsky tréner. Pod vedením 66-ročného bývalého kormidelníka Lokomotivu Jaroslavľ „koňare“ zlepšili herné výkony, no z poslednej priečky tabuľky sa im odlepiť nepodarilo. „Počas zimy sme mali naozaj zlé momenty, ale boli aj nejaké dobré,“ dodal Suikkanen. Základnú časť ukončil Prešov 15-zápasovou sériou prehier.
Do baráže Prešov vstúpil impozantne, keď bodoval v úvodných siedmich stretnutiach a prehral iba v 2. kole na ľade už taktiež istého účastníka Tipsport ligy v najbližšej sezóne Dukly Trenčín (1:2 pp). Dôležité body však zbieral a v tabuľke si pred účastníkmi Tipos SHL Humenným a Skalicou vypracoval už nedosiahnuteľný náskok. „V baráži nebol ani jeden jednoduchý zápas. Každý bol o góle, o dvoch a sme radi, že sme to zlomili a zachránili sa. Z každej sezóny sa treba ponaučiť, či už bola dobrá alebo zlá. Stále sa dá niečo nájsť, čo treba vylepšiť a do najbližšej sezóny máme na čom pracovať,“ zhodnotil situáciu útočník domácich Samuel Chalupa.
O definitívnej istote záchrany rozhodli Prešovčania presvedčivým víťazstvom na domácom ľade nad Humenným 4:2. Za spečatením záchrany vykročili hneď v úvode, keď obe presilovky v prvej tretine využili Samuel Chalupa a Dávid Nátny. Hosťom sa ešte v prvej časti podarilo znížiť, no domáci sa vrátili späť do dvojgólového vedenia zásluhou Rihardsa Bukartsa. V tretej dvadsaťminútovke ešte za Humenné znížil člen víťazného tímu z minuloročnej sezóny v Prešove Miroslav Novota, no o troch bodoch rozhodol jedenásť sekúnd pred záverečnou sirénou do prázdnej bránky Adrián Valigura. „Nebol to z našej strany najlepší zápas, ale snažili sme sa udržať výsledok, čo sa nám podarilo. Sme spokojní, získali sme, čo sme chceli, už je jedno, ako sme hrali a aký bol výsledok,“ okomentoval stretnutie Miroslav Macejko, ktorý posilnil Prešov počas sezóny v neľahkých chvíľach. „Keď som tu prišiel, už bolo jasné, že budeme hrať baráž, čiže nálada nebola ideálna. Človek si musí v baráži nastaviť hlavu tak, že musí odovzdať to najlepšie,“ dodal 34-ročný obranca.
Radosť z udržania najvyššej súťaže v Prešove vyjadril 37-ročný Suja aj vďaka fanúšikom. „Som veľmi rád, že sa extraliga podarila zachrániť pre prešovských fanúšikov. Aj teraz sme videli, že síce to bola len baráž, ale povzbudzovali nás a boli perfektní,“ konštatovala opora „koňarov“, ktorá si uvedomovala, že dobrý výsledok z duelu proti Humennému by mohol znamenať definitívu záchrany. „Mali sme v hlavách, že sú do konca štyri zápasy a nám chýba bod. Postavili sme sa k tomu zodpovedne, hrali sme to, čo sme potrebovali, a prinieslo to úspech,“ dodal majster Tipos SHL s Prešovom zo sezóny 2024/2025.
