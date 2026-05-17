Prešovčania niesli zostup veľmi ťažko, Micheľ skritizoval rozhodcov
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Predstavitelia najstaršieho slovenského futbalového klubu Tatran Prešov len ťažko niesli sobotný zostup do nižšej súťaže. V poslednom kole Niké ligy prehrali po dramatickom závere v Zlatých Moravciach s Komárnom 0:1. „Koňare“ vypadli z najvyššej súťaže po jednej sezóne.
Forma z predošlých zápasov pritom hrala v prospech hostí. Tí nazbierali v piatich stretnutiach sedem bodov a boli pred Komárnom, ktoré malo na konte za rovnaký čas tri. „V každom zápase sme mali nôž na krku. Platilo to doma so Skalicou, predtým doma s Košicami a aj vonku v Ružomberku. Všade sme potrebovali zbierať body. Aj dnes sme ich chceli získať, ale stalo sa opak. Dostali sme prvý gól, no stále sme mali čas. Hneď potom mal Jožko Menich výbornú šancu na 1:1. Niekedy rozhoduje aj športové šťastie, či sa prikloní na vašu stranu. Bohužiaľ, dnes sa k nám nepriklonilo,“ zhodnotil tréner Erik Havrila.
Duel v miernom daždi bol do veľkej miery o brankároch Filipovi Dlubáčovi a Pavlovi Bajzovi. Ten vytiahol niekoľko zákrokov a v prvom polčase dokonca pri vysokom pressingu súpera obohral útočníka domácich Christiana Bayemiho. Dlubáč ustál okrem spomínaného pokusu Menicha aj záverečný intenzívny tlak Prešova, počas ktorého padol aj sporný gól pri rohovom kope. Hostia boli niekoľko minút zachránení zásluhou Martina Regáliho, no pri jeho presnom zásahu odhalil VAR ofsajd. Práve túto situáciu niesol veľmi ťažko aj výkonný riaditeľ prešovského klubu Ľuboš Micheľ, ktorý kritizoval videorozhodcu Mariána Ruca. „To, čo sa stalo dnes, som nezažil ani v siedmej lige. Podľa mňa pán Ruc nemá morálne právo rozhodovať v slovenských súťažiach, dokonca ani na krajskej úrovni. Čiary pri VAR-e si podľa mňa kreslia, ako chcú, kde chcú a kedy chcú. Toto je hanba slovenského futbalu,“ neskrýval rozhorčenie Micheľ, niekdajší elitný arbiter, ktorý rozhodoval okrem iného aj finále LM v sezóne 2007/08. Okrem arbitrov kritizoval aj prístup Komárna k fanúšikom hostí, či Slovenský futbalový zväz.
Miernejšiu rétoriku zvolil Havrila, ktorý sa na úvod tlačovej konferencie ospravedlnil fanúšikom. „Vnímali sme aj situáciu s fanúšikmi. Podľa mňa nie je normálne, keď domáci klub vyhlási, že lístky sa už nedajú kúpiť, pretože je vypredané a pritom vypredané nebolo. My sme však hrali za tých fanúšikov, ktorí tu boli a prišli nás podporiť. Mrzí ma, že sme ich dnes sklamali. To ma mrzí najviac,“ povedal 34-ročný kormidelník. Spolu so svojím 30-ročným náprotivkom Norbertom Cziborom stáli pred náročnou úlohou - za krátky čas a s malým množstvom skúseností udržať svoj tím v najvyššej súťaži. Havrila bol od septembra 2023 do marca 2026 asistentom pri štyroch prešovských tréneroch. Na posledných sedem zápasov sa kormidla chopil práve on a s tímom získal osem bodov. Za rovnaké obdobie predtým získal Prešov dva: „Pre mňa osobne je to obrovská skúsenosť. Dlhodobo sa snažím napredovať a veľmi som chcel pomôcť chalanom aj klubu. Mal som možnosť ovplyvniť sedem zápasov, ale nezískali sme taký počet bodov, aký som si predstavoval. Beriem to aj ako svoju chybu.“
Prešov bol medzi slovenskou elitou po siedmich rokoch a do sezóny vstúpil sympatickou remízou 2:2 s úradujúcim majstrom Slovanom Bratislava. Bod stratil pred jeho fanúšikmi aj DAC a Tatran postúpil ďaleko aj v Slovenskom pohári (semifinále), no prvá ligová výhra prišla až v siedmom kole. K nej pridal ešte päť, z toho dve až pod Havrilom, a dovedna nazbieral v 32 dueloch 30 bodov. „Ten rok v najvyššej súťaži dal Prešovu obrovské skúsenosti. Najvyššia súťaž je úplne iná ako druhá liga. Musíte byť pripravení na sto percent vo všetkých oblastiach. Musíme sa z toho poučiť, pretože ak sme skončili na poslednom mieste, znamená to, že sme v klube neurobili všetko dobre,“ dodal Havrila.
