Prešovčania s prvým víťazstvom, Sporting zdolali o tri góly

EL, B-skupina - 8. kolo:

Tatran Prešov - Sporting CP 24:21 (12:13)



Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Colodeti - Hernandez 6, Santos 4, Grzentič 4, Jaballah 4, Rábek 3, Pacheco 1, Rečičár 1, Michalka 1, Fech, Hozman, Carapkin, najviac gólov Sportingu: Veitia Valdez 5, Rocha, Schöngarth a Djukič po 4. Rozhodovali: Andorka, Hucker (obaja Maď.), TH: 4/4 - 3/2, vylúčení: 2:2.

Prešovčania nezachytili úvod a od prvých minút museli sťahovať manko súpera. Ten im po góle Djukiča v 15. minúte odskočil na päť gólov - 4:9, no nevzdali sa a Grzentič vyrovnal na 11:11. Prvý polčas síce vyznel pre hostí 12:13, no druhý patril Prešovčanom.Gól Tavaresa v 37. minúte znamenal dvojgólový náskok Sportingu (16:18), avšak Tatran sa tromi gólmi dostal do najtesnejšieho náskoku. Aj vďaka zlepšenej hre v obrane ho domáci postupne navýšili a v závere nedovolili súperovi zdramatizovať zápas.Dinamo Bukurešť - Kristianstad 28:29 (14:12)Füchse Berlín - Nimes 34:34 (16:17)1. Füchse Berlin 6 4 2 0 194:162 102. Kristianstad 8 5 0 3 217:219 103. Nimes 7 4 1 2 195:180 94. Sporting CP 6 3 0 3 157:154 65. Dinamo Bukurešť 6 1 1 4 159:173 36. TATRAN PREŠOV 7 1 0 6 161:195 2