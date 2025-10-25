Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prešovčanky zvíťazili v 3. kole Niké extraligy nad Pezinkom 3:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

ŠK ELBA Prešov - ŠVK Pezinok 3:2 (-19, 19, -23, 24, 10).

Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Volejbalistky ŠK Elba Prešov zvíťazili v sobotňajšom zápase 3. kolo Niké extraligy nad ŠVK Pezinok 3:2. Hladký triumf 3:0 zaznamenali na palubovke Liptovského Hrádku hráčky Nového Mesta nad Váhom.



Niké extraliga žien - 3. kolo:

ŠKM Liptovský Hrádok - VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-21, -19, -12)

71 minút, rozhodcovia: Malík - Jurlov, 230 divákov



ŠK ELBA Prešov - ŠVK Pezinok 3:2 (-19, 19, -23, 24, 10)

114 minút, rozhodcovia: Myšková - Smolko
