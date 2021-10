Prešovský kraj bude spolupracovať so Slovenským paralympijským výborom

Prešov 26. októbra (TASR) - Zdravotne znevýhodnení žiaci by mali mať viac príležitostí a lepšie podmienky vzdelávať sa v oblasti športu. Vyplýva to z memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Slovenským paralympijským výborom (SPV), ktoré v utorok v Prešove podpísal predseda SPV Ján Riapoš a predseda PSK Milan Majerský.



Hlavnou myšlienkou memoranda je vytvorenie vzorového modelu spolupráce medzi paralympijským športom a samosprávnym krajom. Ten by sa mal vykreovať na základe podpory rozvojových programov paralympijských športov stredoškolskej mládeže v Prešovskom kraji.



"Debarierizácia by mala tvoriť pevnú súčasť aj rekonštrukcie rôznych budov, či už školských zariadení, kultúrnych inštitúcií, bezpochyby domovov sociálnych služieb. Jednou z takých veľkých výziev je práve budovanie našej novovznikajúcej Strednej športovej školy v Poprade, kde v rámci komplexnej výstavby rátame aj s debarierizáciou," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Nový školský rok na budúci september by chceli podľa jeho slov otvárať už v nových priestoroch.



PSK sa podpisom memoranda zároveň zaviazal spolupodieľať sa na kampaniach za pohybovo aktívny životný štýl, podporovať a rozvíjať talenty mladých parašportovcov. Okrem toho PSK podporí v rámci svojich možností podmienky, organizovanie a realizáciu športových súťaží a aktivít v samosprávnom kraji a so SPV bude spolupracovať aj pri využívaní športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom.



"Podpis tohto memoranda je už v podstate vyvrcholenie dvojročnej diskusie s PSK a som rád, že sa deje práve po ukončených paralympijských hrách v Tokiu, kde medzinárodný paralympijský výbor spustil kampaň WeThe15. To znamená, že upozorňuje všetky krajiny na svete, že ľudí so zdravotným znevýhodnením pribúda. Kedysi to bolo 12,5 percenta, teraz je to až 15 percent, čo na slovenské čísla znamená 871.000 našich spoluobčanov, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie," doplnil Riapoš.