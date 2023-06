Prešovu schválili dotáciu na výstavbu futbalového štadióna

Prešov 13. júna (TASR) - Správna rada Fondu na podporu športu (FNPŠ) schválila mestu Prešov dotáciu vo výške viac ako 4,8 milióna eur na financovanie futbalového štadióna Futbal Tatran Aréna. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



"Na základe tejto dotácie má mesto Prešov plné finančné krytie na výstavbu, a to podľa vysúťaženej ponuky zhotoviteľa, ktorý má do konca tohto týždňa predložiť harmonogram prác a termín prevzatia staveniska," uviedla Rácová.



Na financovaní výstavby futbalového štadióna sa podieľa mesto Prešov sumou 7,14 milióna eur. Rovnakou sumou Prešovský samosprávny kraj, ďalej 2,4 miliónmi eur Slovenský futbalový zväz a spomenutou sumou FNŠP.



Štadión má postaviť spoločnosť AVA-stav, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Stavbu má realizovať v dvoch etapách za celkovú sumu 21,21 milióna eur bez DPH. Štadión s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. Má byť jedným z dejísk ME futbalistov do 21 rokov v roku 2025.