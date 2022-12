Prestížne derby o Hron ovládol Zvolen, Bystričanov mrzí strata série

Zvolen 26. decembra (TASR) – Hokejisti Zvolena sa vo vianočnom 47. kole Tipos extraligy postarali o prerušenie šesťzápasovej víťaznej série Banskej Bystrice. Doma totiž ´bryndziari´ v derby o Hron zdolali ´baranov´ 6:3 a potvrdili tak rolu favorita. Na štadión pod Pustým hradom meralo cestu vyše päť tisíc divákov, padol tak i ´postcovidový´ rekord v návštevnosti vo zvolenskom stánku.



"Na ten počet ľudí, čo prišli na štadión, to bol výborný zápas. Aj z jednej, aj z druhej strany. Nás samozrejme teší výhra, pretože presadiť sa proti Banskej Bystrici v derby nie je jednoduché. Naša organizácia hry bola podľa mojich predstáv. Boli tam pekné akcie, veľká aktivita na našej strane i početnosť gólov, ktoré nám zaručili víťazstvo. Oba tímy na druhý sviatok vianočný pritiahli na štadión divákov a oba tímy sa postarali aj o to, aby títo fanúšikovia videli pekný hokej,“ uviedol po stretnutí tréner Zvolena Peter Oremus, pričom objasnil, prečo medzi žrde putoval tretí brankár mužstva Roman Petrík: „Do bránky išiel preto, že obaja naši gólmani Trenčan i Paterson mali zdravotné problémy, ktoré im nedovolili nastúpiť.“ Navyše v tretej tretine už nenastupoval za Zvolen dvojgólový Marek Jedlička pre zranenie. O jeho ďalšom osude rozhodne lekár.



Kvalitu duelu pod Pustým hradom vyzdvihol aj banskobystrický tréner Doug Shedden, hoci ho mrzela prehra po šiestich výhrach v rade. Na brífingu vyzdvihol i hru zvolenského tímu: „Domáci hrali veľmi rýchly hokej s dobrým pohybom. Prvé dve päťky sú najlepšie, aké som zatiaľ v tejto lige videl. Ich rýchlosť je pôsobivá. Prvé dve tretiny neboli pre nás dobré, ale nevzdali sme sa, v tretej tretine sme sa vrátili do zápasu a spravili ho zaujímavým. Za stavu 4:3 si možno rozhodcovia nevšimli krošček, po ktorom sme mohli hrať presilovku. Nie sme spokojní s výsledkom, ale som rád za to, čo sme predviedli v tretej tretine. Aj za stavu 3:4 z nášho pohľadu sme mali viacero dobrých príležitostí, no netrafili sme bránku. Nevzdali sme sa, bojovali sme do poslednej chvíle, bolo to výborné derby. "



Strelec vyrovnávajúceho gólu Banskej Bystrice na 1:1 Dávid Šoltés taktiež neskrýval sklamanie z prehry vo Zvolene, avšak zápas po kvalitatívnej stránke mohol i on vyzdvihnúť: „Bol náročný. Zvolenčania majú teraz formu tak ako i my, ale pripravili sa na nás dobre. Najmä v druhej tretine dali dva rýchle góly a trošku sme klesli. Potom sme to doťahovali. V tretej tretine sme začali hrať veľmi dobrý hokej, znížili sme na rozdiel gólu, mali sme na zisk bodu, škoda piateho inkasovaného zásahu, to nás položilo trošku na kolená. Mysleli sme si, že to ešte zvládneme, no škoda toho záveru. Ak by sme piaty gól nedostali, tak podľa mňa vyrovnáme a duel by sa rozvíjal úplne inak. Chcel by som ešte vyzdvihnúť výbornú atmosféru, veľmi sme si to užívali. Bolo to skvelé, hralo sa veľmi dobre, len škoda, že sme nevyhrali.“