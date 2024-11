Prestrelka pod Dubňom. Slovenské nádeje mali na dosah skalp Holandska

Prípravný zápas hráčov do 21 rokov /Žilina/:



Slovensko - Holandsko 3:3 (1:1)



Góly: 8. a 59. Kaprálik, 56. Marcelli - 7. Banzuzi, 71. Ohio, 74. Zechiel. Rozhodcovia: Kužma – Vorel, Jánošík, ŽK: Javorček - Banzuzi, 3097 divákov.



Slovensko: Belko - Kopásek, Javorček, Jakubko, Šikula - Sauer, Nebyla, Gajdoš - Hollý (75. Čerepkai), Marcelli (75. Spáčil) - Kaprálik (62. Jambor)

Holandsko: Van den Heuvel - Meijer (46. Kasanwirjo), Bruns, Dekker (57. Baas), Kasius - Banzuzi (78. Flamingo), Ritmeester Van De Kamp (46. Zechiel) - Hansen (57. Manhoef), Fitz-Jim, Van Brerode - Ohio (78. Van Bergen)

hlasy po zápase /zdroj: STVR/:



Jaroslav Kentoš, tréner SR: "Do zápasu nám pomohol vyrovnávajúci gól. Vstup do druhého polčasu sme mali naozaj dobrý a chcel by som, aby sme tak hrali čo najdlhšie. Keď súper prestriedal, inkasovali sme dva góly. Začali sme prepadávať v defenzíve, súper prevzal iniciatívu. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa do toho vrátili. Inak to bol veľmi dobrý zápas na analýzu a výborný test pred šampionátom."

Adrián Kaprálik, útočník SR a strelec dvoch gólov: "Divákom sa tento zápas musel páčiť. Myslím si, že môžeme byť spokojní. Dali sme tri góly, no škoda troch inkasovaných. Za stavu 3:1 sme si to mohli ustrážiť. Aj s Portugalskom budeme chcieť hrať ofenzívne. Verím, že znovu strelíme nejaké góly a podarí sa nám zvíťaziť."

Žilina 14. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali vo štvrtkovom prípravnom zápase v Žiline s rovesníkmi z Holandska 3:3. Dva góly domáceho tímu strelil Adrián Kaprálik, jeden Nino Marcelli.Slováci viedli 3:1, no dvojgólový náskok neudržali a nenadviazali tak na tri víťazstvá z predošlých stretnutí. Na ďalší zápas nastúpia v pondelok 18. novembra v Trenčíne proti Portugalsku.Holanďania mali ideálny štart, keď im po viacerých neúspešných ofenzívnych akciách vyšla rýchla kombinácia so zakončením Banuziho - 0:1. Okamžite však odpovedal Kaprálik, ktorý si vybojoval loptu a obstrelil brankára hostí - 1:1. V 56. minúte poslal Slovákov do vedenia Marcelli, keď zužitkoval prihrávku Hollého. Marcelli sa o tri minúty neskôr prezentoval aj ako nahrávač. Našiel Kaprálika, ktorý dokázal skórovať aj z ostrého uhla. V 71. minúte však Ohio skóroval z rýchleho protiútoku a konečnú podobu výsledku dal o tri minúty neskôr Zechiel.