Prestrelka pod Urpínom priniesla 11 gólov, tréneri videli chyby

Banská Bystrica 15. septembra (TASR) – Zápas prvého kola hokejovej Tipos extraligy medzi Banskou Bystricou a Trenčínom priniesol až 11 gólov. Z výhry sa napokon radovali hostia spod hradu Matúša Čáka, pretože zvládli závery všetkých troch tretín. Rozhodujúci gól na 5:6 strelil 55 sekúnd pred koncom obranca Pietroniro.



Trenčianska Dukla pritom v druhej tretine viedla o dva góly, avšak v 52. minúte sa dostali do vedenia 5:4 Bystričania, napokon nebrali ani bod! „Hrali sme celkom dobre, strieľali sme na bránku, ale z 28 striel súpera sme inkasovali 6 gólov a z toho tri v presilovke. A to je dosť Videl som veľa dobrých veci, no potrebovali sme viac zákrokov. V prvej tretine sme spravili chybu vzadu, dali sme si tam zlé prihrávky. Prehrali sme buly v druhej a znovu zbytočne inkasovaný gól. Štvrtá formácia bola dobrá, mala šance, ale niektorí hráči ich trestuhodne zahodili. Bírešova lajna hrala skvele, bola fantastická. Momentum sme napokon nenaklonili na našu stranu, sme sklamaní z prehry, ale potrebovali sme viac zákrokov brankára. Uvidíme, kto bude chytať nabudúce, ale nemôžeme mať legionára v bránke ako náhradníka, to je hlúposť,“ hodnotil prehru banskobystrický kouč Doug Shedden.



Vyrovnaný zápas priniesol tri body trenčianskym hokejistom. Otáčali stav z 1:0 na 1:3 a napokon z 5:4 na konečných 5:6. Prvú výhru v sezóne rozhodne nepreceňujú, čo potvrdil po zápase aj tréner Dukly Róbert Döme: „Išlo o klasické prvé kolo, všetci boli trochu nervózni, skákalo to každému, ale myslím si, že v druhej tretine sme to mali v rukách, len sme trošku poľavili. Vyšli nám presilovky a hráči, ktorí mali dať gól, tak ho dali. Zápas bol vyrovnaný, viac by mu svedčala remíza. My sme mali trochu viac šťastia. Potešili ma niektoré individuálne kvality hráčov, cudzinci sa ukázali v dobrom svetle. Bolo tam aj pár individuálnych chýb, inkasovali sme priveľa zbytočných gólov a domácich sme dostali späť do zápasu, i keď v určitých fázach to bolo zo strany súpera zaslúžené, bol lepší. Mali sme viac šťastia, aj taký je hokej. Pri všetkej skromnosti nastupujeme s touto výhrou do autobusu, máme pred sebou ešte veľa práce.“