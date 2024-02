Prestup Boženíka do Sevilly stroskotal, kluby sa nedohodli

Sevilla 2. februára (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Boženík zostane v Boaviste Porto a neprestúpi do španielskeho klubu FC Sevilla. Ako informoval španielsky denník Marca, prestup stroskotal, keďže sa kluby nedohodli.



Podľa zdroja bol už Boženík v Španielsku, no vráti sa späť do Portugalska. V Seville mal zaujať miesto po Ivanovi Rakitičovi, ktorý prestúpil do saudskoarabského klubu Al-Shabab. Sevillčania chceli predať aj Rafu Mira, ktorý mal namierené do Valencie, klub už namiesto neho stiahol z hosťovania z Tottenhamu Aleja Véliza. Mir však napokon neprestúpil, podľa denníka Sevillčania ustúpili od dohody.



Dvadsaťštyriročný slovenský útočník zaznamenal v doterajšom priebehu portugalskej najvyššej súťaže sedem presných zásahov v 19 dueloch a je najlepší strelec svojho tímu. Dvadsaťštyriročný zakončovateľ odohral za Slovensko osem stretnutí kvalifikácie ME v Nemecku, v ktorej mužstvo Francesca Calzonu zaknihovalo tretí postup na EURO za sebou. Celkovo nastúpil za národný tím na 37 stretnutí a nastrieľal šesť gólov.



Seville sa od začiatku sezóny v La Lige nedarí a klubu z Andalúzie patrí so ziskom 17 bodov až 16. miesto, o bod nad pásmom zostupu. Z uplynulých 16 stretnutí majú iba jediné víťazstvo, celkovo naplno bodovali trikrát.