Prestup Sancha do Al-Ettifaq FC stroskotal, zostáva v Manchestri

Manchester 8. septembra (TASR) - Anglický futbalista Jadon Sancho napokon zostáva na Old Trafford. Jeho avizovaný prestup z Manchestru United do Saudskej Arábie sa nezrealizoval, keďže Al-Ettifaq FC odmietol zaplatiť požadovanú cenu. Podľa denníka Daily Mail žiadal klub Premier League za 23-ročného krídelníka 58 miliónov eur.



Prestupové obdobie v Saudskej Arábii sa uzavrelo vo štvrtok večer bez toho, že by Sancho zamieril do Al-Ettifaq. Ako informovali britské médiá, hráč bude počas reprezentačnej prestávky hovoriť s realizačným tímom United a obe strany sa budú snažiť upokojiť vyhrotenú situáciu.



Sancho nastúpil v úvodných troch dueloch Premier League iba ako náhradník, tréner Erik ten Hag ho nestaval do základu "pre slabú formu na tréningoch". Mladý krídelník sa po absencii v nedeľňajšom zápase na pôde Arsenalu označil za "obetného baránka". "Neverte prosím všetkému, čo čítate. Nedovolím, aby ľudia hovorili veci, ktoré nie sú pravda. Tento týždeň som mal dobré tréningy. Podľa mňa sú za tým iné dôvody, o ktorých nebudem bližšie hovoriť, už dlho som obetný baránok a nie je to fér," napísal na sociálnej sieti.



Sancho prišiel do Manchestru z Borussie Dortmund v roku 2021 za 73 miliónov libier a nikdy sa mu nepodarilo úplne adaptovať. V 82 zápasoch vo všetkých súťažiach strelil 12 gólov. Jeho forma vyzerala nádejne po príchode Ten Haga, zo základnej zostavy však vypadol na konci októbra a vynechal aj MS v Katare. Predošlý ročník ukončil so siedmimi gólmi a troma asistenciami.