Pretekára na Donovaloch v bezvedomí sa už oživiť nepodarilo

Donovaly 6. augusta (TASR) - Záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) z oblastného strediska Veľká Fatra v sobotu popoludní požiadali o pomoc pre 47–ročného pretekára podujatia Donovalský drapák, ktorý po príchode do cieľa na Donovaloch upadol do bezvedomia a neboli u neho prítomné životné funkcie. Informovala o tom na svojom webe HZS.



"Po príchode horských záchranárov už prebiehala základná kardiopulmonálna resuscitácia (KPR), ktorú vykonávala asistenčná záchranná služba. Krátko na to prišla na miesto posádka rýchlej zdravotnej pomoci Staré Hory a spoločne s HZS pokračovali v rozšírenej KPR. V priebehu niekoľkých minút na miesto prišla aj posádka rýchlej lekárskej pomoci z Banskej Bystrice. Žiaľ, napriek veľkej snahe sa pacienta nepodarilo zachrániť," uvádza HZS.