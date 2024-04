Pretekárske auto vrazilo do divákov, zahynulo najmenej sedem ľudí

Kolombo 21. apríla (TASR) - Pretekárske auto v nedeľu vrazilo do divákov na preplnenom motoristickom podujatí na Srí Lanke. Zahynulo najmenej sedem ľudí a ďalších 20 je zranených, oznámila tamojšia polícia. TASR o tom píše na základe agentúry AFP.



Vodič narazil do davu na nechránenom úseku trate na okruhu, ktorý spravuje srílanská armáda. "Do nemocnice previezli 27 ľudí a sedem z nich zraneniam podľahlo," uviedol hovorca polície. Dodal, že medzi mŕtvymi je aj osemročné dievča.



Krátko pred haváriou veliteľ pozemných síl Vikum Lijanage oznámil, že brány areálu boli otvorené pre divákov zadarmo. Zámerom bolo podporiť motoristický šport. Podujatie navštívilo podľa jeho slov približne 100.000 divákov.



Podujatie podporované armádou sa konalo prvýkrát po piatich rokoch. Predošlé ročníky zrušili z dôvodu pandémie covidu a hospodárskej krízy na ostrove.