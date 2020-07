Preteky MotoGP v americkom Austine zrušili pre koronavírus

New York 10. júla (TASR) - Veľkú cenu seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov MotoGP v texaskom Austine definitívne zrušili pre pandémiu koronavírusu. V piatok to oznámila Medzinárodná motocyklová federácia (FIM). Preteky sa mali pôvodne uskutočniť v apríli, ale pre pandémiu ich odložili na neurčito. Seriál MS v MotoGP by mal odštartovať v nedeľu 19. júla v španielskom Jereze. Informovala o tom agentúra AFP.