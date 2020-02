VIDEO: Preteky NASCAR v Daytone poznačila vážna nehoda Newmana

Miami 18. februára (TASR) - Pondelkové preteky automobilového seriálu NASCAR v Daytone poznačila vážna nehoda bývalého víťaza Ryana Newmana. Štyridsaťdvaročný Američan havaroval vo chvíli, keď sa v záverečnom kole dostal do vedenia a mohol pomýšľať na zopakovanie svojho triumfu z roku 2008. Namiesto toho skončil s ťažkým zranením v nemocnici, podľa lekárov je ale mimo ohrozenia života.



Newman pri odrážaní útoku Ryana Blaneyho a po drobnom kontakte s ním stratil kontrolu nad svojím vozidlom Ford Mustang. V nájazde do zákruty narazil do ochrannej steny, prevrátil sa a následne ho ešte ďalšie vozidlo katapultovalo do vzduchu. Vrak zostal ležať kolesami nahor a začal horieť, plamene ale rýchlo zlikvidovali hasiči. Záchranári po niekoľkých minútach pilota vyslobodili a previezli do nemocnice. Lekári označili jeho stav za vážny, ale jeho zranenia nie sú život ohrozujúce, informovala agentúra DPA.











Prestížne preteky NASCAR Daytona 500 na Floride vyhral Denny Hamlin, ktorý uspel vo fotofiniši pred Blaneym. Víťazov tím sa neskôr ospravedlnil za bezprostrednú búrlivú oslavu triumfu vo chvíli, keď iný pilot mohol byť v ohrození života.