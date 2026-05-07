Preteky superbikeov v Severnom Írsku poznačila smrteľná nehoda
Medzinárodné motocyklové preteky sa konajú od roku 1929 a prebiehajú na uzavretých verejných cestách.
Autor TASR
Londýn 7. mája (TASR) - Počas kvalifikácie na motoristické preteky North West 200 v triede Superbike v severoírskom meste Coleraine prišiel o život jeden z jazdcov. O smrteľnej nehode informovali vo štvrtok organizátori.
„Rodina dala súhlas s pokračovaním podujatia, požiadala však, aby meno jazdca zatiaľ nebolo zverejnené. Coleraine and District Motor Club, organizátori pretekov, vyjadrujú rodine a tímu úprimnú sústrasť,“ citoval z vyjadrenia organizátorov portál BBC Sport. Medzinárodné motocyklové preteky sa konajú od roku 1929 a prebiehajú na uzavretých verejných cestách.
