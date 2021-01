Preteky v bežeckom lyžovaní Biela stopa sa uskutočnia v marci

Kremnica 2. januára (TASR) – V poradí 48. ročník pretekov v bežeckom lyžovaní Biela stopa na Skalke v Kremnických vrchoch sa uskutoční v posunutom termíne, 6. a 7. marca 2021. Konkrétna podoba podujatia zatiaľ známa nie je. Pre TASR to za občianske združenie Telovýchovná jednota Biela stopa Kremnica potvrdil Slavomír Hrúza.



„Situácia s pandémiou nového koronavírusu je dosť nejasná. Usmernenia, ktoré by sme museli dodržiavať, nie je reálne splniť,“ uviedol Hrúza. Organizátori podujatia sa preto preteky rozhodli presunúť z pôvodného termínu na konci januára na začiatok marca. „Druhým dôvodom je, že minulý rok v januári nebol sneh, taktiež sme vtedy preteky presúvali na marec, kedy boli podmienky lepšie,“ vysvetlil Hrúza.



Konkrétna podoba Bielej stopy zatiaľ známa nie je. „Nevieme, čo bude platiť o dva mesiace,“ poznamenal Hrúza s tým, že predpokladá nízku účasť športovcov zo zahraničia. Minulý rok sa na štart postavilo približne 500 z očakávaných 800 pretekárov, väčšina z nich je zo Slovenska.



Biela stopa je najstaršie pravidelne organizované podujatie v behu na lyžiach na Slovensku, ktorého história siaha do roku 1974. Rekordný počet súťažiacich sa pretekov zúčastnil v roku 1985, keď sa na štart vo všetkých kategóriách postavilo až 7583 pretekárov. V roku 1989 bola Biela stopa zaradená do medzinárodného kalendára vytrvalostných pretekov na lyžiach FIS. Od roku 1985 je Biela stopa zaradená do série medzinárodných behov Euroloppet.