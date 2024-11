Preteky vo Valencii zrušili zo solidarity k zaplavenému regiónu

Valencia 1. novembra (TASR) - Záverečné preteky motocyklového seriálu MotoGP sa neuskutočnia vo Valencii. Riadiaci orgán vyjadril zrušením podujatia solidaritu záplavami spustošenému regiónu na východe Španielska. Vedenie šampionátu čoskoro oznámi nový dátum a dejisko pretekov.



Po zrušení podujatia volali už vo štvrtok pretekári, ktorí označili štart vo Valencii za neetický. Šesťnásobný majster sveta Marc Marquez zároveň povedal, že peniaze na opravu okolia areálu by sa namiesto toho mali použiť na pomoc ľuďom postihnutým živelnou pohromou. "MotoGP podporuje komunitu vo Valencii po ničivých záplavách, ktoré postihli túto oblasť. Naše srdcia sú so všetkými, ktorí prišli o život a s tými, ktorí veľa stratili. Namiesto pretekov vo Valencii sa uskutočnia preteky pre Valenciu. Vynaložíme spoločné úsilie na podporu už existujúcich fondov na pomoc, aby náš pozitívny vplyv poslúžil ľuďom a komunitám, ktorých súčasťou sme už tak dlho," napísalo vedenie šampionátu v oficiálnom vyhlásení na webe.



Proti konaniu VC Valenice je aj líder celkového poradia Jorge Martin. Španielsky pretekár Pramacu má na konte 453 bodov a pred dvojnásobným šampiónom Francescom Bagnaiom z Ducati náskok len 17 bodov. Do konca seriálu pritom ostávajú už len preteky v Malajzii a náhrada Valencie. Je tak pravdepodobné, že o víťazovi by rozhodli až tie záverečné – Marquez je tretí s 356 bodmi.