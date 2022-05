Pretláčanie-ME: Bajčiová získala zlaté double

Bukurešť 14. mája (TASR) - Slovenská reprezentanka v pretláčaní rukou Barbora Bajčiová zaznamenala na 31. ME v Bukurešti zlaté double. V pravačke obhájila titul majsterky Európy v v najťažšej zenskej hmotnostnej kategórii nad 90 kg a premožiteľku nenašla ani v ľavačke.



Rebeka Martinkovičová v kategórii do 65 kg obhájila prvenstvo v súťaži pravou rukou a v ľavačke pridala striebro. Už dvanáste zlato z ME vybojovala Lucia Debnárová (ĽR do 60 kg), v sobotu v záverečný deň šampionátu skončila na bronzovej priečke. Martina Sojková bola v kategórii do 55 kg dvakrát strieborná. Ivan Gregorička ukoristil v PR v kategórii do 75 kg bronz. Slovensko v rumunskej metropole celkovo získalo 37 medailí.