Debnárová získala v Bratislave 13. titul, zlato vybojovala aj Bajčiová

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Lucia Debnárová získala v Bratislave trinásty titul majsterky Európy. Za stolmi v novej športovej hale Domu športu triumfovala v ľavačke v kategórii do 60 kg. Zlato vybojovala aj Barbora Bajčiová v kategórii nad 90 kg. Petrovi Celesovi zavesili na krk striebornú medailu (do 100 kg), bronzové kovy si odniesli Martina Sojková (do 55 kg) a Tamara Stieranková (do 50 kg).



Debnárová potvrdila, že ešte stále patrí medzi absolútnu európsku špičku. "Napriek môjmu veku sa mi súťažilo veľmi dobre. Získať zlato na domácej pôde je vždy super. Prebieha výmena generácii a som šťastná, že stále dokážem konkurovať mladým pretekárkam. Vo finále proti Švédke Viktorii Karlssonovej ma trochu zneistil faul, ktorý som dostala za pohyb zápästia, no napokon som to zvládla. Je potešiteľné, že stále dominuje moja silová stránka," uviedla pre TASR členka AWK Senec.



Bajčiová prešla súťažou ako nôž maslom, vo finále urobila rýchly proces s Turkyňou Merve Yenidaymuovou. "Necítila som žiaden tlak. Nervozita bude skôr zajtra v pravačke, keď sa na súťaž prídu pozrieť moji rodičia, ktorí dnes zostali doma. Bola to pre mňa povinná jazda. Som rada, že môžem reprezentovať takú úspešnú krajinu, akou je v pretláčaní rukou Slovensko." Do finále postúpil aj Celes, v dueli o zlato však prehral s favorizovaným Bulharom Krasimirom Kostadinovom.