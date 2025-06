Pretláčanie rukou: SR získala v úvode osem medailí

Kluž 7. júna (TASR) - Reprezentanti Slovenska získali už v úvodný deň ME v pretláčaní rukou v rumunskom Kluži osem medailí vrátane štyroch zlatých. Tieto výsledky sú v ostrom kontraste s vlaňajšími ME v Bratislave, na ktorých domáci reprezentanti nezískali ani jedno zlato.



Zlato si v Rumunsku vybojovali Romana Mriňáková, Diana Mariňáková, Adriána Vojtečková a Ivana Pitáková. Striebro si odniesli Eliška Ladvenicová, Nastasia Pastrosková a junior Martin Urbanovič. Do medailovej zbierky SR prispel aj Jakub Kozák, ktorý získal bronz za výsledky v pretláčaní ľavou rukou, ktorá je jeho slabšia.