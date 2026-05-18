< sekcia Šport
Pretláčanie: Stieranková získala na ME bronz v pravačke do 50 kg
Kov rovnakého lesku vybojovala aj pred dvoma rokmi na európskom šampionáte v bratislavskom Dome športu, kde ukoristila bronz aj v ľavačke.
Autor TASR
Budapešť 18. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Tamara Stieranková získala na ME v Budapešti bronzovú medailu v pravačke v kategórii do 50 kg. Kov rovnakého lesku vybojovala aj pred dvoma rokmi na európskom šampionáte v bratislavskom Dome športu, kde ukoristila bronz aj v ľavačke.