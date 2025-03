Preussová má veľký glóbus, Jeanmonotová doplatila na kolíziu

Svetový pohár - 9. kolo v Holmenkollene



ženy - preteky s hromadným štartom:



1. Franziska Preussová (Nem.) 38:23,8 min. (1), 2. Elvira Öbergová (Švéd.) +3,3 s (3), 3. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +11,7 (1), 4. Océane Michelonová +19,0 (3), 5. Paula Botetová (obe Fr.) +19,7 (2), 6. Paulína BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ (SR) +24,3 (3), 7. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +29,9 (2), 8. Tereza Voborníková (ČR) +34,4 (2), 9. Natalia Sidorowiczová (Poľ.) +41,2 (0), 10. Suvi Minkkinenová (Fín.) +49,0 (2)



konečné poradie SP:



1. Franziska Preussová (Nem.) 1278 bodov, 2. Lou Jeanmonnotová 1258, 3. Julia Simonová (obe Fr.) 902, 4. Elvira Öbergová (Švéd.) 761, 5. Océane Michelonová 760, 6. Jeanne Richardová (obe Fr.) 755, 7. Suvi Minkkinenová (Fín.) 694, 8. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 657, 9. Selina Grotianová (Nem.) 640., 10. Maren Kirkeeideová (Nór.) 548, ..., 28. Paulína BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ 289, 74. Anastasia KUZMINOVÁ (obe SR) 24



konečné poradie disciplíny:



1. Franziska Preussová (Nem.) 355 bodov, 2. Elvira Öbergová (Švéd.) 299, 3. Lou Jeanmonnotová 253, 4. Jeanne Richardová 230, 5. Océane Michelonová 181, 6. Julia Simonová (všetky Fr.) 180, 7. Selina Grotianová (Nem.) 170, 8. Suvi Minkkinenová (Fín.) 169, 9. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 151, 10. Hanna Öbergová (Švéd.) 122, ..., 13. Paulína BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ (SR) 110.



Holmenkollen 23. marca (TASR) - Nemecká biatlonistka Franziska Preussová získala veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári. V záverečných pretekoch s hromadným štartom v nórskom Holmenkollene zvíťazila, keď tesne zdolala najväčšiu rivalku Francúzku Lou Jeanmonnotovú, s ktorou kolidovala v jednej zo záverečných zákrut. Slovenka Paulína Bátovská-Fialková obsadila šieste miesto, keď spravila na strelnici tri chyby.Nadviazala tým na rovnaké umiestnenie v sobotňajšej stíhačke. V celkovom hodnotení SP sa Bátovská-Fialková umiestnila na 28. priečke. V hodnotení massu skončila na 13. mieste. Druhá zo Sloveniek v seriáli SP Anastasia Kuzminová sa umiestnila na 74. priečke v celkovom hodnotení.Finále sezóny bolo najmä o súboji medzi Jeanmonnotovou a Preussovou o celkové prvenstvo. Francúzka mala v hodnotení päťbodový náskok, takže šance na veľký glóbus boli prakticky rovnaké. Preteky výborne odštartovala Švédka Hanna Öbergová, ktorá s Preussovou súperila o malý glóbus. O víťazstvo v pretekoch sa pripravila na štvrtej streľbe, na ktorej spravila tri chyby. Jeanmonnotová a Preussová mali čistú streľbu a do záverečného bežeckého úseku vstúpili tesne za sebou. Lepšie na tom bola Jeanmonnotová, ktorá mala mierny náskok. V ľavotočivej zákrute došlo k ich kontaktu, po ktorom Francúzka spadla. Síce sa rýchlo zdvihla a pokračovala, no Preussová si stihla vytvoriť dostatočný náskok. Medzi ne sa dostala Öbergová.Preussová sa po dojazde do cieľa príliš netešila.uviedla Preussová.