Preussová sa v sobotňajších pretekoch rozlúči s aktívnou kariérou

Na snímke nemecká biatlonistka Franziska Preussová v šprinte žien na 7,5 km v 7. kole Svetového pohára. Nové Mesto na Morave, Česká republika, 7. marca 2025. Foto: TASR - Michal Svítok

Nemka je dvojnásobnou majsterkou sveta, celkovo má zo svetových šampionátov 11 cenných kovov.

TASR
Anterselva 20. februára (TASR) - Nemecká biatlonistka Franziska Preussová sa na zimných olympijských hrách 2026 rozlúči s aktívnou kariérou po sobotňajších pretekoch s hromadným štartom. Tridsaťjedenročná Nemka oznámila, že už nezasiahne do aktuálneho ročníka Svetového pohára a podujatie v Anterselve bude jej posledné v pozícii pretekárky.

„Vždy som dávala sto percent, ale teraz som pochopila na nedávnych pretekoch Svetového pohára, že to už nie je možné. Preto som sa rozhodla vedome a dôsledne, že končím kariéru. Posledné týždne v Anterselve neboli také, ako som si predstavovala a pre čo som tak tvrdo pracovala,“ citovala agentúra DPA stanovisko Preussovej.

Nemka je dvojnásobnou majsterkou sveta, celkovo má zo svetových šampionátov 11 cenných kovov. Na olympijských hrách si v roku 2022 vybojovala bronz zo štafety a rovnakú medailu pridala tento rok v miešaných štafetách. Preussová je stále úradujúcou víťazkou celkového poradia Svetového pohára z predchádzajúceho ročníka. „Keď sa obzriem za svojou kariérou, tak je to proste neuveriteľné. Nikdy som nesnívala o tom, že dosiahnem toho toľko. Bol to neskutočne vzrušujúci čas s mnohými špeciálnymi momentmi. Celkové víťazstvo vo Svetovom pohári mi ukázalo, čo je možné, ak som zdravá. Po mnohých rokoch však zároveň cítim, že je čas novú kapitolu v mojom živote,“ uviedla reprezentantka Nemecka. Podľa jej slov je možné, že odcestuje na finálové podujatie Svetového pohára v Osle, kde dá bodku za svojou kariérou.
