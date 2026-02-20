< sekcia Šport
Preussová sa v sobotňajších pretekoch rozlúči s aktívnou kariérou
Nemka je dvojnásobnou majsterkou sveta, celkovo má zo svetových šampionátov 11 cenných kovov.
Autor TASR
Anterselva 20. februára (TASR) - Nemecká biatlonistka Franziska Preussová sa na zimných olympijských hrách 2026 rozlúči s aktívnou kariérou po sobotňajších pretekoch s hromadným štartom. Tridsaťjedenročná Nemka oznámila, že už nezasiahne do aktuálneho ročníka Svetového pohára a podujatie v Anterselve bude jej posledné v pozícii pretekárky.
„Vždy som dávala sto percent, ale teraz som pochopila na nedávnych pretekoch Svetového pohára, že to už nie je možné. Preto som sa rozhodla vedome a dôsledne, že končím kariéru. Posledné týždne v Anterselve neboli také, ako som si predstavovala a pre čo som tak tvrdo pracovala,“ citovala agentúra DPA stanovisko Preussovej.
Nemka je dvojnásobnou majsterkou sveta, celkovo má zo svetových šampionátov 11 cenných kovov. Na olympijských hrách si v roku 2022 vybojovala bronz zo štafety a rovnakú medailu pridala tento rok v miešaných štafetách. Preussová je stále úradujúcou víťazkou celkového poradia Svetového pohára z predchádzajúceho ročníka. „Keď sa obzriem za svojou kariérou, tak je to proste neuveriteľné. Nikdy som nesnívala o tom, že dosiahnem toho toľko. Bol to neskutočne vzrušujúci čas s mnohými špeciálnymi momentmi. Celkové víťazstvo vo Svetovom pohári mi ukázalo, čo je možné, ak som zdravá. Po mnohých rokoch však zároveň cítim, že je čas novú kapitolu v mojom živote,“ uviedla reprezentantka Nemecka. Podľa jej slov je možné, že odcestuje na finálové podujatie Svetového pohára v Osle, kde dá bodku za svojou kariérou.
„Vždy som dávala sto percent, ale teraz som pochopila na nedávnych pretekoch Svetového pohára, že to už nie je možné. Preto som sa rozhodla vedome a dôsledne, že končím kariéru. Posledné týždne v Anterselve neboli také, ako som si predstavovala a pre čo som tak tvrdo pracovala,“ citovala agentúra DPA stanovisko Preussovej.
Nemka je dvojnásobnou majsterkou sveta, celkovo má zo svetových šampionátov 11 cenných kovov. Na olympijských hrách si v roku 2022 vybojovala bronz zo štafety a rovnakú medailu pridala tento rok v miešaných štafetách. Preussová je stále úradujúcou víťazkou celkového poradia Svetového pohára z predchádzajúceho ročníka. „Keď sa obzriem za svojou kariérou, tak je to proste neuveriteľné. Nikdy som nesnívala o tom, že dosiahnem toho toľko. Bol to neskutočne vzrušujúci čas s mnohými špeciálnymi momentmi. Celkové víťazstvo vo Svetovom pohári mi ukázalo, čo je možné, ak som zdravá. Po mnohých rokoch však zároveň cítim, že je čas novú kapitolu v mojom živote,“ uviedla reprezentantka Nemecka. Podľa jej slov je možné, že odcestuje na finálové podujatie Svetového pohára v Osle, kde dá bodku za svojou kariérou.